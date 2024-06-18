Рада приняла за основу законопроект об «умных сетях» — Finance.ua

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Рада приняла за основу законопроект об «умных сетях»

Казна и Политика
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Рада приняла за основу законопроект об «умных сетях»
Рада приняла за основу законопроект об «умных сетях»
Верховная Рада приняла законопроект, который вводит нормативно-правовую базу для развития технологий «умных сетей», включая микросети и управление спросом, в Украине до 2035 года.
Верховная Рада приняла за основу законопроект об «умных сетях», который предусматривает введение своевременной подготовки нормативной основы для обеспечения развития технологий «умных сетей». Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта № 11 083.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что цель документа — введение своевременной подготовки нормативной основы для обеспечения развития технологий «умных сетей», в частности микросетей и управления спросом, уточнение определения в соответствии с положениями современных международных и европейских стандартов, учет положений Концепции внедрения «умных сетей» в Украине до 2035 года.
Согласно законопроекту, вводятся некоторые новые термины: «умные сети», «микросеть», «пользователь микросети», «островной режим микросети», «система энергетического менеджмента микросети», «реагирование на спрос», «управление спросом».
В частности, «умные сети» — это электрические сети, использующие технологии управления электроэнергетическими системами и связанного с ним информационного обмена, соответствующие элементы технических систем, предназначенные для считывания, управления процессами, данными и т. п. и коммутационное оборудование для объединения в экономически эффективный способ поведение и действия всех присоединенных к ней пользователей, участников рынка электрической энергии с целью обеспечения экономической эффективной, надежной, безопасной, устойчивой работы энергетической системы с низкими потерями и высоким уровнем качества и безопасности поставок.
По материалам:
УНН
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