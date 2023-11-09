Рада приняла госбюджет-2024 — Finance.ua

Рада приняла госбюджет-2024 Сегодня 14:20 — Казна и Политика

Рада приняла госбюджет-2024

Верховная Рада в четверг, 9 ноября, приняла в целом Государственный бюджет на 2024 год.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Парламент утвердил Бюджет 2024 в целом. „За“ — 276», — написал Железняк, указав, что теперь «ждем на этой неделе хороших новостей от МВФ».

«Ко 2 чтению проект бюджета претерпел минимальные изменения. Каждая украинская гривна пойдет на защиту государства», — отметила в Facebook глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Главные изменения, по словам нардепа, по макропоказателям ко второму чтению следующие:

Доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн и составляют 1,768 трлн грн.

Расходы почти остались такими же — 3,35 трлн грн.

Дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн и теперь составляет 1,57 трлн.

Внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд (с 42,9 млрд долл. до 41 млрд долл., чтобы согласовать с МВФ). Перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд грн.

Прогноз по реальному ВВП снизили до 4,6% (в первом чтении было 5%).

Прогноз по инфляции 9,7% (в первом чтении было 10,8%).

Предположение о курсе гривны — в среднем за год 40,7 грн за дол. (было 41,4 грн за долл.).

Как пояснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, план по доходам увеличили на 22,2 млрд грн «за счет увеличения в основном НДС из ввезенных в Украину товаров, а также налога на прибыль банков, ввозной пошлины и рентной платы».

«Основная статья расходов — оборона. 22,1% или 1,69 трлн грн будут направлены для обеспечения сил безопасности и обороны. Предусмотрены также расходы на развитие ОПК: 43 млрд грн на производство БПЛА, а также 43 млрд грн на производство боеприпасов и оружия. Средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ», — указала она.

Остальные расходы, по ее словам, попадают в плоскость дефицита бюджета, предусмотренного в сумме 1,57 трлн грн.

«Финансирование государственного бюджета будет производиться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн) и размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн), а также поступлений от приватизации (4 млрд грн)», — сообщила Пидласа.

Из этих средств, по ее словам, на социальную защиту будут направлены почти 470 млрд грн. На поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше, чем в прошлом году — почти 15 млрд грн, из них 1 млрд грн — на протезирование воинов.

Расходы государственного бюджета на медицину и образование, как сообщается, составят 201 млрд грн и 69 млрд грн соответственно.

При подготовке ко второму чтению, отметила Пидласа, бюджетный комитет уточнил редакцию законопроекта, поданную правительством на ІІ чтение, в частности:

добавили 1 млрд грн на разминирование с/х земель;

поручили правительству разработать механизм по урегулированию списания задолженности по среднесрочным займам, предоставленным местным бюджетам в 2009—2014 годах Государственным казначейством (вместо списания такой задолженности за счет свободных остатков);

изъяли норму о репрофайлинге ОВГЗ в собственности НБУ, поскольку такой вопрос требует согласования с МВФ.

А Минфин ко второму чтению, по ее словам, учел предложение членов комитета ВР по вопросам бюджета и создал дополнительную субвенцию на строительство укрытий в больницах (в сумме 1 млрд грн).

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции — с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривны — в среднем за год 40,7 грн за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 грн за доллар в предыдущем прогнозе. К концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 гривен за доллар (предыдущий прогноз — 44,2).

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УНН По материалам:

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