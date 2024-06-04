Рада поддержала закон о статусе английского языка — Finance.ua

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Рада поддержала закон о статусе английского языка

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9432 о применении английского языка в Украине.
Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк в Telegram.
За соответствующий документ проголосовали 236 избранников.
Ярослав Железняк / Telegram
Ярослав Железняк / Telegram

Что предусматривает документ

Закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.
Также документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т. д.
Железняк добавил, что была дискуссия по правке № 336, внесенной за день до принятия закона. Она предусматривает бюджетную поддержку кинотеатров за демонстрирование англоязычных фильмов. Ее поддержали 226 голосами

Справка Finance.ua:

  • 28 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о статусе английского языка;
  • в ноябре Рада в первом чтении поддержала законопроект о применении английского языка в Украине. Он закрепляет статус английского как одного из языков международного общения в Украине и должен определить категории должностей, на которых кандидаты должны владеть английским;
  • в пояснительной записке говорится, что трансформация статуса английского в Украине будет стратегическим шагом к членству в ЕС, а целью законопроекта определили повышение конкурентоспособности Украины, ее инвестиционной и туристической привлекательности, более широкое применение английского в публичных сферах и создание условий для его изучения украинцами.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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