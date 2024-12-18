Рада поддержала в первом чтении изменения, касающиеся кредитования и лизинга для определенных категорий — Finance.ua

Рада поддержала в первом чтении изменения, касающиеся кредитования и лизинга для определенных категорий
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 12 148 о смягчении условий кредитования и лизинга во время военного положения для людей, чье имущество попало в оккупацию. Поддержали документ 265 народных депутатов.
Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
«Это очень важный законопроект. Многие предприниматели, чье имущество осталось на оккупированных территориях, упустили возможность выплачивать свои кредиты. Они выехали с оккупированных территорий. А теперь с них выбивают этот кредит, хотя возможности выплатить они физически не имеют», — написал Гончаренко.
Что предусматривает законопроект:
- на период военного положения запрещается принудительно взимать долги с людей, чье залоговое имущество осталось в оккупации или на территории активных боевых действий. То же касается и объектов лизинга;
- продление срока действия договора кредита и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств на срок приостановки начисления и уплаты соответствующего денежного обязательства;
- на срок приостановки обязательства по уплате кредита — приостановка процесса принудительного их взыскания.
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