Рада поддержала в первом чтении изменения, касающиеся кредитования и лизинга для определенных категорий — Finance.ua

Рада поддержала в первом чтении изменения, касающиеся кредитования и лизинга для определенных категорий Сегодня 17:04 — Кредит&Депозит

Рада поддержала в первом чтении изменения, касающиеся кредитования и лизинга для определенных категорий

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 12 148 о смягчении условий кредитования и лизинга во время военного положения для людей, чье имущество попало в оккупацию. Поддержали документ 265 народных депутатов.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

«Это очень важный законопроект. Многие предприниматели, чье имущество осталось на оккупированных территориях, упустили возможность выплачивать свои кредиты. Они выехали с оккупированных территорий. А теперь с них выбивают этот кредит, хотя возможности выплатить они физически не имеют», — написал Гончаренко.

Что предусматривает законопроект:

на период военного положения запрещается принудительно взимать долги с людей, чье залоговое имущество осталось в оккупации или на территории активных боевых действий. То же касается и объектов лизинга;

продление срока действия договора кредита и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств на срок приостановки начисления и уплаты соответствующего денежного обязательства;

на срок приостановки обязательства по уплате кредита — приостановка процесса принудительного их взыскания.

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