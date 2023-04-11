Рада поддержала изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Катаром — Finance.ua

Рада поддержала изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Катаром Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Рада поддержала изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Катаром

Верховная Рада 10 апреля ратифицировала протокол между правительством Украины и правительством Государства Катар о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

«Положения настоящего Протокола полностью соответствуют Модельной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития налогов на доходы и капитал», — говорится в сообщении.

Протокол предусматривает новую редакцию преамбулы соглашения о недопущении создания возможностей для полного освобождения от налогообложения или льготного налогообложения за счет злоупотребления положениями соглашений об избежании двойного налогообложения.

Также предполагается расширение положений статьи 25 соглашения, согласно которому любая договоренность, достигнутая компетентными органами договорных государств, должна выполняться независимо от каких-либо ограничений по времени, предусмотренным национальным законодательством.

Статья 26 соглашения дополнена положением, предусматривающим расширение возможностей компетентных органов договорных государств использовать полученную информацию с разрешения компетентного органа договорного государства.

Кроме того, в новой редакции изложена статья 28 документа, ограничивающая возможности применения льготных положений соглашения, если основной целью является получение таких льгот.

Такие изменения позволят Украине выполнить рекомендации ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из налогообложения и будут способствовать улучшению процедур взаимного согласования, недопущению злоупотребления положениями соглашения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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