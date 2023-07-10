Рада планирует изменить правила торговли подержанными авто: законопроект — Finance.ua

Рада планирует изменить правила торговли подержанными авто: законопроект Сегодня 09:47 — Технологии&Авто

Рада планирует изменить правила торговли подержанными авто: законопроект

По оценкам бизнеса, процедура купли-продажи подержанного автомобиля через торговые организации достаточно сложная. Поэтому значительную долю перепродажи подержанных автомобилей осуществляют авто-бизнесмены, которые не становятся официально на учет в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины, а осуществляют перепродажу подержанных автомобилей через «теневые» схемы, например, продажа через доверенность от продавца на третье лицо, как комиссионная продажа с минимальным комиссионным вознаграждением и т. д. В результате государство недополучает миллионы гривен налоговых поступлений, которые, особенно сейчас, были бы крайне важны для страны.

Что предлагают изменить

Текущее законодательство обязывает автосалоны и компании, торгующие подержанными автомобилями, при выкупе учитывать этот автомобиль как основное средство для собственного использования, регистрировать его в СЦ МВД и получить справку из ТЦК и СП о взятии транспортного средства на военный учет.

Законопроектом же предлагается вместо перерегистрации транспортного средства с продавца на предприятие предвидеть, что владелец сам предварительно снимает с регистрации транспортное средство до передачи субъекту хозяйствования для дальнейшей продажи.

Кроме того, перерегистрация транспортного средства с предприятия на конечного клиента превратится в государственную регистрацию транспортного средства, от чего стоимость предоставленной при этом административной услуги не изменится.

Введение этих норм не требует финансирования из государственного и местных бюджетов.

«Кроме того, эти новации не приведут к уменьшению доходов бюджета. Более того, государственный бюджет от этого только выиграет. Ведь это поможет детенизировать рынок, и с каждого проданного подержанного автомобиля будет получать дополнительные поступления. Для примера, представители бизнеса посчитали, сколько государственный бюджет получит от проданного подержанного авто на сумму 600 тыс. грн и обнаружили, что поступления будут составлять 19 800 грн. То есть даже несколько сотен автомобилей принесут в бюджет миллионы гривен налогами», — рассказали в ЕБА.

Ассоциация просит Минфин и профильный Комитет ВРУ в пределах компетенции поддержать принятие проекта Закона № 9083. Это будет служить реальным подтверждением стремления государства к борьбе с тенью в стране, которая, к сожалению, по разным подсчетам все же не уменьшается и, в зависимости от индустрии, составляет до 30% и более процента.

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