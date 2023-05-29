Рада освободила от НДС и пошлины ввоз составляющих для беспилотников — Finance.ua

Рада освободила от НДС и пошлины ввоз составляющих для беспилотников Сегодня 17:00

Верховная Рада одобрила законопроекты № 9275 и № 9276, предусматривающие освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих для производства и ремонта БПЛА.

комитета В Р Ярослав Железняк. Об этом сообщил соавтор законопроекта, первый заместитель председателя налоговогоЖелезняк.

Документы за основу и в целом поддержали 284 и 289 нардепов соответственно.

«Проектами предусматривается освобождение на время военного положения от НДС и пошлины на ввоз составляющих (материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие) БПЛА, ввозимые предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

Предприятие, которое ввезло такие составляющие, должно отчитываться об использовании таких товаров. В случае нецелевого использования таких ввезенных товаров предприятие должно будет доплатить таможенные платежи, от которых оно было освобождено, и уплатить пеню", — объяснил Железняк.

В ВР внесли на регистрацию два законопроекта о поддержке отечественного производства дронов — планируют освободить на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих БПЛА.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты № 8360 и № 8361-д, касающиеся освобождения от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.

Економічна Правда По материалам:

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