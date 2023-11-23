Рада одобрила выпуск почтовых марок в NFT-формате — Finance.ua

Рада одобрила выпуск почтовых марок в NFT-формате Сегодня 12:05 — Криптовалюта

Рада одобрила выпуск почтовых марок в NFT-формате

Верховная Рада приняла закон об урегулировании выпуска цифровой почтовой марки. За соответствующий законопроект № 8280 во втором чтении и в целом проголосовал 251 депутат, еще 14 воздержались.

Документ определяет новый для законодательства термин «цифровая почтовая марка», регулирует вопрос использования цифровых копий изображений марок, а также определяет, что такая марка является объектом изобразительного искусства и не является средством оплаты услуги по пересылке письменной корреспонденции.

Как отмечают в «Укрпочте», благодаря принятию документа на Украине вскоре появится марка в NFT-формате. В госкомпании при этом отмечают, что не стоит путать ее с электронной почтовой маркой, введенной недавно.

«Учитывая высокую заинтересованность и ажиотаж к украинским почтовым маркам, переход их в NFT-формат — это инновационный и необходимый шаг, который даст новые возможности для развития и популяризации отечественной филателии в цифровом мире, особенно среди тех, кто знаком с технологией блокчейн и криптовалютными. кошельками», — говорят в госкомпании.

Как отметил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, его целью является максимально диджитализировать рабочие процессы в компании, внедрив мощные новации и не оставляя без внимания тренды в цифровизации.

«Безусловно, первая NFT-марка, которую мы выпустим, будет благотворительная. Все собранные средства пойдут на вооружение Вооруженных сил Украины, чтобы приблизить тот день, когда всемирная цифровая марка Победы от „Укрпочты“ разлетится по странам и пополнит коллекции криптоколлекционеров», — заявил он.

Напомним, что этот законопроект был внесен еще в декабре прошлого года группой депутатов во главе с главой профильного комитета по транспорту и инфраструктуре Юрием Киселем («Слуга народа»). В первом чтении его приняли 10 апреля.

Діло По материалам:

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