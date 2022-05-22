Рада одобрила кредит от МБРР для «Укргидроэнерго» — Finance.ua

Рада одобрила кредит от МБРР для «Укргидроэнерго»

Сегодня 17:26 — Казна и Политика

Рада одобрила кредит от МБРР для «Укргидроэнерго»

Верховная Рада ратифицировала договор с Международным банком реконструкции и развития. «Укргидроэнерго» получит два займа на 34 млн долларов и 177 млн долларов

Проект закона № 0150 был принят Верховной Радой 22 мая.

Планируются следующие займы от Международного банка реконструкции и развития для Укргидроэнерго:

34 млн долларов для Фонда чистых технологий и развития,

177 млн долларов — по проекту «Украина — Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (установление гибридных систем по производству электроэнергии в «Укргидроэнерго»).

«Реализация проекта будет способствовать повышению энергетической безопасности Украины путем создания дополнительных высокоманевренных и быстродействующих резервов, по своим параметрам быстродействия и маневренности не имеющих аналогов в объединенной энергетической системе Украины», — говорится в пояснительной записке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.