Рада одобрила кредит от МБРР для «Укргидроэнерго» — Finance.ua
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Рада одобрила кредит от МБРР для «Укргидроэнерго»

Сегодня 17:26Казна и Политика
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Рада одобрила кредит от МБРР для «Укргидроэнерго»Рада одобрила кредит от МБРР для «Укргидроэнерго»
Верховная Рада ратифицировала договор с Международным банком реконструкции и развития. «Укргидроэнерго» получит два займа на 34 млн долларов и 177 млн долларов
Проект закона № 0150 был принят Верховной Радой 22 мая.
Планируются следующие займы от Международного банка реконструкции и развития для Укргидроэнерго:
  • 34 млн долларов для Фонда чистых технологий и развития,
  • 177 млн долларов — по проекту «Украина — Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (установление гибридных систем по производству электроэнергии в «Укргидроэнерго»).
«Реализация проекта будет способствовать повышению энергетической безопасности Украины путем создания дополнительных высокоманевренных и быстродействующих резервов, по своим параметрам быстродействия и маневренности не имеющих аналогов в объединенной энергетической системе Украины», — говорится в пояснительной записке.
По материалам: РБК-Україна
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