Рада назначила Стефанишину министром юстиции — Finance.ua

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Рада назначила Стефанишину министром юстиции

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Рада назначила Стефанишину министром юстиции
Рада назначила Стефанишину министром юстиции
В четверг, 5 сентября, Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции. За это решение проголосовали 253 парламентария.
Как сообщил депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»).
Рада назначила Стефанишину министром юстиции
Стефанишина занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с июня 2020 года.
Напомним, 4 сентября Верховная Рада уволила с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину. Также Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрильца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську.
По материалам:
Finance.ua
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