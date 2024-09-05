Рада назначила Стефанишину министром юстиции — Finance.ua

Рада назначила Стефанишину министром юстиции Сегодня 15:50

Рада назначила Стефанишину министром юстиции

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции. За это решение проголосовали 253 парламентария.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»).

Стефанишина занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с июня 2020 года.

Напомним, 4 сентября Верховная Рада уволила с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину. Также Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрильца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську.

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