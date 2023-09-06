Рада назначила Кириленко главой АМКУ — Finance.ua

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Рада назначила Кириленко главой АМКУ

Казна и Политика
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Рада назначила Кириленко главой АМКУ
Рада назначила Кириленко главой АМКУ
Верховная Рада назначила бывшего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Такое решение было поддержано 250 депутатами.
Вчера глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия рассказал, что глава АМКУ Ольга Пищанская подала в Раду заявление об увольнении. Он также сообщил, что вместо нее должны назначить на должность главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.
Вчера Рада отправила Пищанскую в отставку, а президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко.
Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление на назначение Кириленко главой АМКУ, а комитет Рады поддержал это решение.

Что известно о Кириленко

Павел Кириленко — подполковник юстиции. Он окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове по специальности «Правоведение».
С 2008 года работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генеральной прокуратуры.
В течение 2017−2019 годов Кириленко был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. В 2019 году он стал главой Донецкой ОВА.
По материалам:
РБК-Україна
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