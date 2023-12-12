Рада может обязать некоторых должностных лиц проходить полиграф — Finance.ua

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Рада может обязать некоторых должностных лиц проходить полиграф

Казна и Политика
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Рада может обязать некоторых должностных лиц проходить полиграф
Рада может обязать некоторых должностных лиц проходить полиграф
Народный депутат, бывший представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский внес в парламент законопроект, которым хочет обязать некоторых чиновников, военное и силовое руководство, а также судей проходить полиграф.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 10 322, опубликованная на сайте Рады.
Согласно законопроекту планируется обязать политиков и официальных лиц проходить исследования на полиграфе.
Под проверку на полиграфе будут подпадать:
  • народные депутаты;
  • премьер-министр и его заместители, а также министры;
  • руководители центральных органов исполнительной власти;
  • руководитель Офиса президента и его заместители;
  • генеральный прокурор, руководитель Нацполиции, директора ГБР, БЭБ, НАБУ, главы Государственной таможенной службы и Государственной миграционной службы, а также их заместители;
  • Главнокомандующий, начальник Генштаба, командующий объединенными силами ВСУ, начальники военных администраций, глава СБУ, руководители разведывательных органов, начальник Управления государственной охраны, а также должностные лица этих органов, у которых воинское звание высшего офицерского состава;
  • судьи Конституционного суда Украины, Верховного суда, а также члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Проходить полиграф также необходимо будет лицам, претендующим на занятие вышеуказанных должностей. Однако если они будут избираться путем выборов, полиграф проходить не нужно.
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В законе Вениславский указывает, что исследования на полиграфе будут проводиться для получения информации о пребывании на агентурной связи в спецслужбе рф или беларуси, сотрудничестве с рф, осуществления коллаборационистской деятельности, наличии гражданства рф и т. д.
Кроме того, в случае отказа прохождения полиграфа предлагается отказывать кандидатам в назначении на должность.
Отмечается, что порядок проведения исследования на полиграфе, который будет производиться независимыми специалистами путем жеребьевки среди полиграфологов, должен будет утвердить Кабинет министров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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