Работодателям компенсировали более 37 млн грн за трудоустройство переселенцев — Finance.ua
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Работодателям компенсировали более 37 млн грн за трудоустройство переселенцев

Личные финансы
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Уже более 37,3 миллионов гривен выплачено работодателям на компенсации заработной платы внутренне перемещенным лицам.
Решение о предоставлении средств принято в отношении 5030 предпринимателей за трудоустройство 8415 человек, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
В общей сложности в рамках программы работодатели подали 5,194 млн пакетов документов. Из них 3,458 млн запросов составляли заявки от юридических лиц и 1,736 млн — физических лиц-предпринимателей.

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«Вынужденно перемещенные лица нуждаются в особой поддержке. В частности, это касается трудоустройства. Большинство из них испытывают сложности в поиске работы в новых местах проживания. Поэтому государство стимулирует предприятия трудоустраивать этих людей, компенсируя работодателям часть заработной платы. Таким образом, решаем сразу две проблемы — минимизируем безработицу среди ВПЛ и даем толчок бизнесу к активизации деятельности», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Справка Finance.ua:

  • программа компенсации затрат на оплату труда ВПЛ предусматривает предоставление работодателям выплаты в размере 6,5 тысяч гривен за каждого трудоустроенного переселенца. Участники программы получают такую помощь в течение 2 месяцев;
  • чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой контракт с внутренне перемещенным лицом и зарегистрировать данные о нем на портале «Дія». Через 5 дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления;
  • участниками программы могут стать работодатели, состоящие на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подавшие налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год. Бюджетные организации или фонды социального страхования не имеют права на выплаты.
По материалам:
Finance.ua
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