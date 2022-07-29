Работодателям компенсировали более 37 млн грн за трудоустройство переселенцев — Finance.ua

Работодателям компенсировали более 37 млн грн за трудоустройство переселенцев Сегодня 11:12 — Личные финансы

Уже более 37,3 миллионов гривен выплачено работодателям на компенсации заработной платы внутренне перемещенным лицам.

Решение о предоставлении средств принято в отношении 5030 предпринимателей за трудоустройство 8415 человек, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики

В общей сложности в рамках программы работодатели подали 5,194 млн пакетов документов. Из них 3,458 млн запросов составляли заявки от юридических лиц и 1,736 млн — физических лиц-предпринимателей.

«Вынужденно перемещенные лица нуждаются в особой поддержке. В частности, это касается трудоустройства. Большинство из них испытывают сложности в поиске работы в новых местах проживания. Поэтому государство стимулирует предприятия трудоустраивать этих людей, компенсируя работодателям часть заработной платы. Таким образом, решаем сразу две проблемы — минимизируем безработицу среди ВПЛ и даем толчок бизнесу к активизации деятельности», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Справка Finance.ua:

программа компенсации затрат на оплату труда ВПЛ предусматривает предоставление работодателям выплаты в размере 6,5 тысяч гривен за каждого трудоустроенного переселенца. Участники программы получают такую помощь в течение 2 месяцев;

за каждого трудоустроенного переселенца. Участники программы получают такую помощь в течение 2 месяцев; чтобы получить средства , работодатель должен заключить трудовой контракт с внутренне перемещенным лицом и зарегистрировать данные о нем на портале «Дія». Через 5 дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления;



, работодатель должен заключить трудовой контракт с внутренне перемещенным лицом и зарегистрировать данные о нем на портале «Дія». Через 5 дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления; участниками программы могут стать работодатели, состоящие на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подавшие налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год. Бюджетные организации или фонды социального страхования не имеют права на выплаты.



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