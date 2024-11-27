Работники Ubisoft в Барселоне подали в суд на компанию — требуют отменить возвращение в офис — Finance.ua
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Работники Ubisoft в Барселоне подали в суд на компанию — требуют отменить возвращение в офис

Мир
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Работники Ubisoft в Барселоне подали в суд на компанию — требуют отменить возвращение в офис
Работники Ubisoft в Барселоне подали в суд на компанию — требуют отменить возвращение в офис
Профсоюзы студий Ubisoft, занимающиеся разработкой AAA-игр и мобильных проектов в Барселоне (Испания), подали в суд на издателя Assassin’s Creed из-за изменений политики удаленной работы. В сотрудничестве с испанским профсоюзом CGT (Confederación General del Trabajo) они требуют, чтобы Ubisoft отменила обязательное возвращение в офис и гарантировала защиту дистанционной работы коллективным договором.
Профсоюзы утверждают, что, несмотря на готовность обеих сторон к переговорам, руководство Ubisoft не выдвинуло ни одного предложения с момента подачи иска 14 октября, сообщает GamesIndustry.
Руководство компании планирует ввести новый график, по которому сотрудники должны работать из офиса не менее трех дней в неделю. Это решение изменит действующие правила, которые разрешают выбирать 60% рабочих дней в месяц для работы из дома. Новые требования коснутся также тех, кто работает полностью удаленно.
По словам профсоюзов, Ubisoft приняла решение неожиданно и без должного обсуждения. Они отмечают, что возвращение всех удаленных работников в офисы одновременно приведет к логистическим проблемам, ведь у компании нет достаточного места для размещения каждого сотрудника. Ubisoft якобы заявила, что обязательное возвращение в офис необходимо для «командной креативности» и «лучшей коммуникации», но профсоюзы утверждают, что «руководство постоянно не предоставляло никаких реальных преимуществ для поддержки этой меры».
Напомним, в прошлом месяце более 700 сотрудников Ubisoft France приняли участие в трехдневной забастовке из-за спора по поводу работы из дома и оплаты труда.
По материалам:
ITC.ua
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