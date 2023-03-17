Работа во время воздушной тревоги — разъяснение омбудсмена — Finance.ua
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Работа во время воздушной тревоги — разъяснение омбудсмена

Личные финансы
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Непосредственно в трудовом законодательстве нет нормы запрета работать во время воздушной тревоги, не прописана и ответственность работодателя, если приходится работать.
Об этом сообщил омбудсмен.
Защита населения, территорий и имущества от чрезвычайных ситуаций, в частности, военного характера — это функция государства, которая обеспечивается мерами гражданской защиты.
Согласно Кодексу гражданской защиты Украины, информировать население об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций — прямая обязанность местных государственных администраций и органов местного самоуправления в сфере гражданской защиты. Граждане Украины имеют право на получение информации об опасных событиях, которые возникли или могут возникнуть.
Для осуществления функций гражданской защиты государство привлекает материально-технические ресурсы всех уровней. Поэтому работодатель обязан обеспечивать защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге.
Согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда.
Работник же имеет право отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или окружающих его людей и окружающей среды.
Работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность, в частности, за такие преступления, как:
  • нарушение требований об охране труда;
  • нарушение требований пожарной или техногенной безопасности;
  • служебная халатность.
Таким образом:
работодатель обязан обеспечивать гражданскую защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге;
работник обязан соблюдать правила гражданской защиты во время воздушной тревоги и эвакуироваться в безопасное место.

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По материалам:
Finance.ua
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