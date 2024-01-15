Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут — Finance.ua

Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут Сегодня 17:00 — Личные финансы

Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут

В Венгрии дефицит рабочих рук остается высоким в более чем 20 профессиях. В 2023 году в стране было открыто примерно 80 тысяч вакансий.

На какую работу больше всего ищут работников в Венгрии, какие из них подходят украинкам и сколько могут заработать беженцы, рассказывает schengenvisainfo.com

На какие вакансии не хватает работников

По данным Центрального статистического управления Венгрии (KSH), в середине 2023 года в Венгрии было зарегистрировано около 80 000 вакансий. Хотя в октябре в стране насчитывалось 202 тысячи безработных, восполнить пробелы на рынке труда не удалось из-за образовательных, профессиональных и региональных несоответствий.

Это означает, что в отдельных отраслях работодатели заинтересованы в привлечении иностранных работников.

Согласно отчету EURES, в Венгрии самая большая нехватка рабочих рук в секторах, связанных с металлообработкой, строительством, продажей и розничной торговлей, производством и сферой здравоохранения. Наиболее востребованы такие работники на рынке труда Венгрии:

сварщики и резчики;

обивщики (мебели) и смежные работники;

кровельщики;

операторы целлюлозно-бумажного производства;

сантехники и трубопроводники;

рабочие горных и карьерных работ;

операторы металлообрабатывающих цехов;

операторы по стеклу и керамике;

укладчики пола и плитки;

бетоноукладчики, бетонщики и смежные работники;

плотники и столяры;

обработчики мяса, рыбы на производстве;

каменщики и смежные работники;

пилоты воздушных судов и смежные специалисты.

В то же время некоторые вакансии, на которые не удается найти работников, не предусматривают тяжелого физического труда и подходят женщинам. К примеру:

стюарды;

продавцы уличной еды и продавцы на рынке;

продавцы магазина;

физиотерапевты и помощники;

ручные упаковщики;

медицинские зубопротезные техники;

повара фаст-фуда;

продавцы контакт-центра;

косметологи и смежные работники.

Какую работу предлагают украинкам в Венгрии

Временная защита дает украинцам доступ к рынку труда в Венгрии. Как и в других странах, без знания языка можно рассчитывать на неквалифицированную работу с низкой оплатой труда. Минимальная зарплата в 2024 году в Венгрии составляет 266,8 тысяч форинтов (704 евро).

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