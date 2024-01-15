Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут — Finance.ua

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Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут

Личные финансы
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Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут
Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут
В Венгрии дефицит рабочих рук остается высоким в более чем 20 профессиях. В 2023 году в стране было открыто примерно 80 тысяч вакансий.
На какую работу больше всего ищут работников в Венгрии, какие из них подходят украинкам и сколько могут заработать беженцы, рассказывает schengenvisainfo.com.

На какие вакансии не хватает работников

По данным Центрального статистического управления Венгрии (KSH), в середине 2023 года в Венгрии было зарегистрировано около 80 000 вакансий. Хотя в октябре в стране насчитывалось 202 тысячи безработных, восполнить пробелы на рынке труда не удалось из-за образовательных, профессиональных и региональных несоответствий.
Это означает, что в отдельных отраслях работодатели заинтересованы в привлечении иностранных работников.
Согласно отчету EURES, в Венгрии самая большая нехватка рабочих рук в секторах, связанных с металлообработкой, строительством, продажей и розничной торговлей, производством и сферой здравоохранения. Наиболее востребованы такие работники на рынке труда Венгрии:
  • сварщики и резчики;
  • обивщики (мебели) и смежные работники;
  • кровельщики;
  • операторы целлюлозно-бумажного производства;
  • сантехники и трубопроводники;
  • рабочие горных и карьерных работ;
  • операторы металлообрабатывающих цехов;
  • операторы по стеклу и керамике;
  • укладчики пола и плитки;
  • бетоноукладчики, бетонщики и смежные работники;
  • плотники и столяры;
  • обработчики мяса, рыбы на производстве;
  • каменщики и смежные работники;
  • пилоты воздушных судов и смежные специалисты.
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В то же время некоторые вакансии, на которые не удается найти работников, не предусматривают тяжелого физического труда и подходят женщинам. К примеру:
  • стюарды;
  • продавцы уличной еды и продавцы на рынке;
  • продавцы магазина;
  • физиотерапевты и помощники;
  • ручные упаковщики;
  • медицинские зубопротезные техники;
  • повара фаст-фуда;
  • продавцы контакт-центра;
  • косметологи и смежные работники.

Какую работу предлагают украинкам в Венгрии

Временная защита дает украинцам доступ к рынку труда в Венгрии. Как и в других странах, без знания языка можно рассчитывать на неквалифицированную работу с низкой оплатой труда. Минимальная зарплата в 2024 году в Венгрии составляет 266,8 тысяч форинтов (704 евро).

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По материалам:
РБК-Україна
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