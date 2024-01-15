Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут — Finance.ua

Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут
В Венгрии дефицит рабочих рук остается высоким в более чем 20 профессиях. В 2023 году в стране было открыто примерно 80 тысяч вакансий.
На какую работу больше всего ищут работников в Венгрии, какие из них подходят украинкам и сколько могут заработать беженцы, рассказывает schengenvisainfo.com.
На какие вакансии не хватает работников
По данным Центрального статистического управления Венгрии (KSH), в середине 2023 года в Венгрии было зарегистрировано около 80 000 вакансий. Хотя в октябре в стране насчитывалось 202 тысячи безработных, восполнить пробелы на рынке труда не удалось из-за образовательных, профессиональных и региональных несоответствий.
Это означает, что в отдельных отраслях работодатели заинтересованы в привлечении иностранных работников.
Согласно отчету EURES, в Венгрии самая большая нехватка рабочих рук в секторах, связанных с металлообработкой, строительством, продажей и розничной торговлей, производством и сферой здравоохранения. Наиболее востребованы такие работники на рынке труда Венгрии:
- сварщики и резчики;
- обивщики (мебели) и смежные работники;
- кровельщики;
- операторы целлюлозно-бумажного производства;
- сантехники и трубопроводники;
- рабочие горных и карьерных работ;
- операторы металлообрабатывающих цехов;
- операторы по стеклу и керамике;
- укладчики пола и плитки;
- бетоноукладчики, бетонщики и смежные работники;
- плотники и столяры;
- обработчики мяса, рыбы на производстве;
- каменщики и смежные работники;
- пилоты воздушных судов и смежные специалисты.
В то же время некоторые вакансии, на которые не удается найти работников, не предусматривают тяжелого физического труда и подходят женщинам. К примеру:
- стюарды;
- продавцы уличной еды и продавцы на рынке;
- продавцы магазина;
- физиотерапевты и помощники;
- ручные упаковщики;
- медицинские зубопротезные техники;
- повара фаст-фуда;
- продавцы контакт-центра;
- косметологи и смежные работники.
Какую работу предлагают украинкам в Венгрии
Временная защита дает украинцам доступ к рынку труда в Венгрии. Как и в других странах, без знания языка можно рассчитывать на неквалифицированную работу с низкой оплатой труда. Минимальная зарплата в 2024 году в Венгрии составляет 266,8 тысяч форинтов (704 евро).
Кредит онлайн на карту 🤑
Поделиться новостью