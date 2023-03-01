Работа для людей разных инклюзивных групп: кого ищут работодатели — Finance.ua

Работа для людей разных инклюзивных групп: кого ищут работодатели Сегодня 16:15 — Личные финансы

По данным Государственной службы статистики, 2,7 млн человек в Украине имеют инвалидность, почти 500 тысяч — участники боевых действий (УБД). К сожалению, в результате этого число будет только расти. Также больше 10 миллионов человек пенсионного возраста. Сейчас как никогда важно заботиться о справедливой социальной защите людей разных инклюзивных групп, в частности, их экономической независимости.

Есть ли в Украине работа для таких людей — пишет в аналитике OLX Работа

Кого ищут работодатели?

Сегодня работодатели в Украине достаточно открыты к кандидатам разных инклюзивных групп, и это подтверждается нашими данными. Так, за последние пять месяцев с параметром фильтра — работа для людей с инвалидностью, со статусом УБД, для лиц старше 45 лет (часто сталкивающихся с дискриминацией, но абсолютно трудоспособного возраста), лиц в декрете и пенсионного возраста на OLX Работа можно найти следующие предложения работы в категориях:

Розничная торговля / продажи / закупки — более 30 тысяч объявлений;

Производство / рабочие специальности — почти 15 тысяч объявлений;

Логистика / склад / доставка — более 14 тысяч объявлений;

Административный персонал / HR / секретариат — 8 тысяч объявлений;

Колл-центры/телекоммуникации — 7,5 тысяч объявлений.

За последние пять месяцев с вышеуказанными фильтрами на нашей платформе опубликовано более 120 тысяч предложений работы, что в 4 раза больше, чем в такой же период прошлого года.

Среди людей с инвалидностью больше всего ищут:

менеджеров по продажам со средней заработной платой 19,5 тысяч гривен,

операторов колл-центра, за такую работу работодатели готовы платить 25 тысяч гривен в месяц работы

и водителей — 30,5 тысяч гривен.

Для людей со статусом УБД сейчас на рынке труда больше всего работы среди водителей (в среднем 29 тыс. грн), менеджеров по продажам (13 тыс. грн) и продавцов (10 тыс. грн).

Не меньше работы предлагают и людям пенсионного возраста и старше 45 лет. Так, за последние пять месяцев предложения работы у них совпадали, чаще всего работодатели искали водителей, предлагали в среднем 28,5 тысячи гривен, швей и портных — 15 тысяч гривен и продавцов — за такую работу за месяц можно получить 10 тысяч гривен.

Для тех кто сейчас в декрете, на рынке труда также есть варианты заработка. С таким фильтром на OLX Работа у работодателей наибольший запрос на менеджеров по продажам (в среднем 26 тыс. грн), операторов колл-центра (26 тыс. грн) и менеджер по работе с клиентами (18 тыс. грн).

Какую работу ищут украинцы разных инклюзивных групп

Если говорить об откликах украинцев разных инклюзивных групп, можно утверждать, что спрос несколько не совпадает с предложением, ведь за последние пять месяцев чаще всего интересовались вакансиями связанными со строительством и логистикой:

упаковщик;

маляр;

строитель;

грузчик;

разнорабочий.

Также данные аналитики OLX показали, что объявления с одним из параметров фильтра «Подходящим кандидатам» получают в 2,5 раза больше откликов, чем без этого фильтра. Кроме того, вакансии с вышеуказанными фильтрами закрываются на 16% быстрее и в 27% объявлений от общего количества работодатели уже используют фильтры с начала его интеграции.

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