Работа для людей разных инклюзивных групп: кого ищут работодатели — Finance.ua
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Работа для людей разных инклюзивных групп: кого ищут работодатели

Личные финансы
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По данным Государственной службы статистики, 2,7 млн человек в Украине имеют инвалидность, почти 500 тысяч — участники боевых действий (УБД). К сожалению, в результате этого число будет только расти. Также больше 10 миллионов человек пенсионного возраста. Сейчас как никогда важно заботиться о справедливой социальной защите людей разных инклюзивных групп, в частности, их экономической независимости.
Есть ли в Украине работа для таких людей — пишет в аналитике OLX Работа.
Кого ищут работодатели?
Сегодня работодатели в Украине достаточно открыты к кандидатам разных инклюзивных групп, и это подтверждается нашими данными. Так, за последние пять месяцев с параметром фильтра — работа для людей с инвалидностью, со статусом УБД, для лиц старше 45 лет (часто сталкивающихся с дискриминацией, но абсолютно трудоспособного возраста), лиц в декрете и пенсионного возраста на OLX Работа можно найти следующие предложения работы в категориях:
  • Розничная торговля / продажи / закупки — более 30 тысяч объявлений;
  • Производство / рабочие специальности — почти 15 тысяч объявлений;
  • Логистика / склад / доставка — более 14 тысяч объявлений;
  • Административный персонал / HR / секретариат — 8 тысяч объявлений;
  • Колл-центры/телекоммуникации — 7,5 тысяч объявлений.
За последние пять месяцев с вышеуказанными фильтрами на нашей платформе опубликовано более 120 тысяч предложений работы, что в 4 раза больше, чем в такой же период прошлого года.
Среди людей с инвалидностью больше всего ищут:
  • менеджеров по продажам со средней заработной платой 19,5 тысяч гривен,
  • операторов колл-центра, за такую работу работодатели готовы платить 25 тысяч гривен в месяц работы
  • и водителей — 30,5 тысяч гривен.
  • Для людей со статусом УБД сейчас на рынке труда больше всего работы среди водителей (в среднем 29 тыс. грн), менеджеров по продажам (13 тыс. грн) и продавцов (10 тыс. грн).
Не меньше работы предлагают и людям пенсионного возраста и старше 45 лет. Так, за последние пять месяцев предложения работы у них совпадали, чаще всего работодатели искали водителей, предлагали в среднем 28,5 тысячи гривен, швей и портных — 15 тысяч гривен и продавцов — за такую работу за месяц можно получить 10 тысяч гривен.

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Для тех кто сейчас в декрете, на рынке труда также есть варианты заработка. С таким фильтром на OLX Работа у работодателей наибольший запрос на менеджеров по продажам (в среднем 26 тыс. грн), операторов колл-центра (26 тыс. грн) и менеджер по работе с клиентами (18 тыс. грн).
Какую работу ищут украинцы разных инклюзивных групп
Если говорить об откликах украинцев разных инклюзивных групп, можно утверждать, что спрос несколько не совпадает с предложением, ведь за последние пять месяцев чаще всего интересовались вакансиями связанными со строительством и логистикой:
  • упаковщик;
  • маляр;
  • строитель;
  • грузчик;
  • разнорабочий.
Также данные аналитики OLX показали, что объявления с одним из параметров фильтра «Подходящим кандидатам» получают в 2,5 раза больше откликов, чем без этого фильтра. Кроме того, вакансии с вышеуказанными фильтрами закрываются на 16% быстрее и в 27% объявлений от общего количества работодатели уже используют фильтры с начала его интеграции.
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По материалам:
Finance.ua
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