Работа без выгорания: в Украине реализуют программу улучшения продуктивности — Finance.ua

Работа без выгорания: в Украине реализуют программу улучшения продуктивности Сегодня 11:12 — Личные финансы

Работа без выгорания: в Украине реализуют программу улучшения продуктивности

Согласно исследованию Gradus Research, усталость и выгорание сотрудников являются основными проблемами, снижающими продуктивность на работе. Чтобы помочь украинцам восстановить эффективность труда, в правительстве была разработана программа повышения производительности на работе.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

«Чтобы помочь украинцам бороться со стрессом, противодействовать выгоранию и быть продуктивными, правительство Украины реализует комплексный проект усиления ментального здоровья и профессиональной устойчивости для работодателей, работников и тех, кто ищет работу», — отметила Свириденко.

Из чего состоит программа

1. Коллекция быстрых тренировок на рабочем месте.

Согласно исследованию ACE, короткие тренировки на рабочем месте влияют на повышение производительности на 22% и повышение креативности на 17%.

Коллекция коротких тренировок в офисе направлена ​​на повышение производительности, стрессоустойчивости и концентрации. Упражнения специально адаптированы для выполнения в офисе или дома у рабочего стола и не требуют смены одежды или обуви.

2. Программа профилактики выгорания.

14 млн украинцев будут нуждаться в психологической помощи из-за полномасштабной войны, по оценкам Минздрава . Программа курса специально разработана психологами из Украины и США. Она предусматривает:

3. Учебный курс по предотвращению выгорания.

Курс представлен в виде микрообучения с короткими блоками информации в формате сторис, привычном для пользователей соцсетей. Интерактивные тесты, яркие визуализации и упражнения облегчают восприятие информации и занимают у пользователя всего 10 минут в день.

4. Аудиокурс для восстановления продуктивности.

28-дневный курс создан в удобном аудиоформате для ценителей подкастов. В течение месяца слушатели получат доступ к различным практическим советам, психологическим практикам, упражнениям и медитациям для предотвращения выгорания и восстановления после него.

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