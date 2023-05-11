"Укрзализныця" подписала меморандум с Литвой: в чем его цель Сегодня 06:46 — Казна и Политика

"Укрзализныця" подписала меморандум с Литвой: в чем его цель

В Мюнхене 9 мая «Укрзализныця» подписала меморандум о сотрудничестве с Литовской железнодорожной компанией LTG Cargo. Железнодорожники планируют реализовать совместный проект «Операционная модель Free Rail»

Цель проекта заключается в увеличении пропускной способности железной дороги, создании общей железнодорожной системы и развитии перевозок по колее 1520 мм, сообщается на сайте общества.

В рамках проекта железнодорожники также планируют развивать альтернативные транспортные коридоры, которые соединят порты Балтийского моря с Украиной и пойдут в обход россии и беларуси.

Еще один Меморандум У З подписала с польской компанией Laude Smart Intermodal SA

В нем говорится о развитии потенциала для транспортировки наливных грузов, управления железнодорожными вагонами, оптимизации их количества, а также — совершенствования железнодорожной логистики.

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