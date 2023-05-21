&quot;Укрнафта&quot; планирует переработать 28 тыс. тонн нефтешламов — Finance.ua
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"Укрнафта" планирует переработать 28 тыс. тонн нефтешламов

Фондовый рынок
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Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» накопила 28 тысяч тонн нефтешламов, которые планирует переработать.
Об этом говорится в сообщении «Укрнафты», передают Українські Новини.
Еще в 1970-х годах в рамках одного из подразделений на западе Украины начали создавать пруды-накопители, всего их сейчас 8 шт. В прудах — более 28 тысяч тонн нефтешламов. Часть этого объема — 17 тысяч тонн — является углеводосодержащей, т. е. ее можно переработать на товарную продукцию, нефть. Все остальное необходимо утилизировать", — сообщил директор компании Сергей Корецкий.
По его словам, формируется комплексное решение по переработке, реализации и утилизации имеющихся объемов нефтешламов и других отходов производства товарной продукции с учетом технико-экономической эффективности производственных процессов и необходимости соблюдения экологических норм законодательства.
Сейчас компания готовит технико-экономическое обоснование и предложение по имеющимся объемам нефтешламов.
1-й квартал «Укрнафта» закончила с прибылью 4,3 млрд гривен.
По материалам:
Українські Новини
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