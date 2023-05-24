"Укргидроэнерго" вынуждена сокращать затраты на ремонт ГЭС из-за дефицита средств Сегодня 20:20 — Энергетика

«Укргидроэнерго» вынуждена будет сокращать финансирование всех программ по восстановлению поврежденных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу «Укргидроэнерго» Игоря Сироту.

«Учитывая сокращение генерации атома нагрузка ПСО в значительной степени ляжет на нашу компанию. Отмечу, что в финплане нашей компании средства на выплаты предусмотрены только до конца апреля, и на этот период действовало постановление о возложении обязанностей. Уже в мае мы будем ограничивать финансирование всех программ по восстановлению поврежденных станций и поддержанию жизнедеятельности компании, чтобы обеспечить обязанности по ПСО», — подытожил Сирота.

Он напомнил, что на «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» возложен механизм специальных обязанностей (ПСО) по обеспечению населения доступной энергией.

Глава «Укргидроэнерго» также пояснил, что модель рассчитывается следующим образом: чем больше производишь, тем нагрузка увеличивается. Он добавил, что за первые 4 месяца этого года «Укргидроэнерго» уплатило ПСО на 38% больше, чем было запланировано.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Фарид Сафаров заявлял, что из-за компенсации тарифа для населения государственные «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», на которых возложена обязанность по финансированию тарифа, понесли более 80 млрд грн убытков.

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