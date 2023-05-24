&quot;Укргидроэнерго&quot; вынуждена сокращать затраты на ремонт ГЭС из-за дефицита средств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

"Укргидроэнерго" вынуждена сокращать затраты на ремонт ГЭС из-за дефицита средств

Энергетика
11
«Укргидроэнерго» вынуждена будет сокращать финансирование всех программ по восстановлению поврежденных станций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу «Укргидроэнерго» Игоря Сироту.
«Учитывая сокращение генерации атома нагрузка ПСО в значительной степени ляжет на нашу компанию. Отмечу, что в финплане нашей компании средства на выплаты предусмотрены только до конца апреля, и на этот период действовало постановление о возложении обязанностей. Уже в мае мы будем ограничивать финансирование всех программ по восстановлению поврежденных станций и поддержанию жизнедеятельности компании, чтобы обеспечить обязанности по ПСО», — подытожил Сирота.
Он напомнил, что на «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» возложен механизм специальных обязанностей (ПСО) по обеспечению населения доступной энергией.
Глава «Укргидроэнерго» также пояснил, что модель рассчитывается следующим образом: чем больше производишь, тем нагрузка увеличивается. Он добавил, что за первые 4 месяца этого года «Укргидроэнерго» уплатило ПСО на 38% больше, чем было запланировано.
Напомним, ранее заместитель министра энергетики Фарид Сафаров заявлял, что из-за компенсации тарифа для населения государственные «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», на которых возложена обязанность по финансированию тарифа, понесли более 80 млрд грн убытков.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.