"Укрэнерго" поддержало идею пересмотра прайс-кэпов на рынке электрической энергии Сегодня 17:34 — Энергетика

Государственная компания «Укрэнерго» поддержала идею пересмотра ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого в интервью Forbes

«Нужны регуляторные изменения, чтобы в вечерние пиковые часы цена на электроэнергию могла расти и снижаться в часы профицита. Сейчас установлены прайс-кэпы, ограничивающие такие колебания. Это (пересмотр таких ограничений, — ред.) позволит привлекать импорт в вечерние часы. А днем, когда светит солнце и электроэнергии достаточно, цена будет немного ниже, чем сейчас», — отметил Кудрицкий.

По его словам, для генерирующих компаний основной источник дохода — оптовый рынок, где электроэнергию закупает бизнес. Поэтому, по его мнению, нужно, чтобы рынок обеспечил генерирующим компаниям возможность не только выжить, но и накопить деньги до следующей зимы.

«Должно быть изменено регуляторное поле, чтобы рынок не страдал от дефицита ликвидности. Например, плохо, когда генерация продает электроэнергию на балансирующем рынке с огромным дисконтом. Этого не должно быть», — убежден Кудрицкий.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус сообщил, что повышение предельных цен на рынке электроэнергии в пиковые часы потребления электроэнергии позволит сбалансировать ситуацию на рынке электроэнергии.

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