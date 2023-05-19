"Новая почта" возобновила работу мобильного приложения после сбоя
Компания «Новая почта» возобновила работу мобильного приложения и сервиса авторизации после сбоя в системе. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
Отмечается, что все сервисы мобильного приложения доступны — пользователи снова могут создавать накладные, проводить онлайн-оплаты, отслеживать свои посылки, получать и отправлять через почтоматы.
«Все сервисы на отделениях тоже доступны: оплата картой и наличными, выдача денежных переводов, оформление посылки в кредит
и т. д. Оплачивать посылки курьеру также можно всеми способами оплаты», — говорится в сообщении.
Сбой в системе «Новой почты» — что известно
Еще с вечера 17 мая приложение «Новой почты» не обновляло данные и работало со сбоями. Не было возможности воспользоваться почтоматом и всеми услугами из приложения. В то же время бизнес-кабинет и сайт работали в обычном режиме, как отделение компании.
В одном из Telegram-каналов сообщали, что причина сбоя — в фишинговом письме, которое положило корпоративную почту и систему.
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