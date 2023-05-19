"Новая почта" возобновила работу мобильного приложения после сбоя Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

Компания «Новая почта» возобновила работу мобильного приложения и сервиса авторизации после сбоя в системе. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook

Отмечается, что все сервисы мобильного приложения доступны — пользователи снова могут создавать накладные, проводить онлайн-оплаты, отслеживать свои посылки, получать и отправлять через почтоматы.

«Все сервисы на отделениях тоже доступны: оплата картой и наличными, выдача денежных переводов, оформление посылки в кредит и т. д. Оплачивать посылки курьеру также можно всеми способами оплаты», — говорится в сообщении.

Сбой в системе «Новой почты» — что известно

Еще с вечера 17 мая приложение «Новой почты» не обновляло данные и работало со сбоями. Не было возможности воспользоваться почтоматом и всеми услугами из приложения. В то же время бизнес-кабинет и сайт работали в обычном режиме, как отделение компании.

В одном из Telegram-каналов сообщали, что причина сбоя — в фишинговом письме, которое положило корпоративную почту и систему.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.