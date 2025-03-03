Qualcomm представила беспроводные модемы X85 и X82 — Finance.ua
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Qualcomm представила беспроводные модемы X85 и X82

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Qualcomm представила на выставке MWC 2025 в Барселоне флагманский беспроводной модем восьмого поколения X85. Он поддерживает широкий диапазон сетей мобильной связи, предлагает высокие скорости передачи данных на входящем и выходящем каналах, а также экономию энергии для мобильных устройств. Анонсирована также массовая модель X82.

Что следует знать

Платформа Qualcomm X85 разработана для мобильных устройств нового поколения с подключением к сети мобильной связи и поддержкой рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Максимальная скорость передачи данных на входящем канале при подключении к 5G составляет 12,5 Гбит/с, на выходном — до 3,7 Гбит/с. Модем призван обеспечить стабильную связь для потоковых трансляций, повысить надежность подключения в перегруженных районах, увеличить срок автономной работы мобильных устройств, а также обеспечить высокую точность местоположения.
Поддерживаются стандарты 3GPP Release 18 и все работающие в мире диапазоны связи 5G — от 0,6 до 41 ГГц. Модем имеет встроенный ИИ-процессор с аппаратным тензорным ускорением, оптимизирующий работу в сетях 5G и 5G Advanced — по сравнению с моделью предыдущего поколения инференс стал быстрее на 30%. Компонент Qualcomm AI-Powered Data Traffic Engine с помощью ИИ обеспечивает динамическую приоретизацию игрового трафика, способствует повышению качества голосовых и видеозвонков через интернет-протоколы и быстрому переключению между Wi-Fi и мобильными сетями. Программная платформа Qualcomm Advanced Modem-RF Software Suite предлагает выбор оптимальной сети посредством алгоритмов машинного обучения на устройстве.
Вторая представленная компанией платформа Qualcomm X82 предназначена для массовой продукции и поддержки мультигигабитных скоростей на входящем и выходящем каналах. Для обоих модемов доступны эталонные исполнения в формфакторе M.2 и корпусе LGA. Qualcomm уже поставляет партнерам образцы X85 и X82 — устройства с новыми модемами выйдут на рынок во второй половине года.
По материалам:
itechua
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