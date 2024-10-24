Qatar Airways совершила первый рейс со Starlink — Finance.ua

Qatar Airways совершила первый рейс со Starlink Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Qatar Airways совершила первый рейс со Starlink

Компания SpaceX впервые в своей истории запустила спутниковый интернет Starlink с пассажирским самолетом Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways. Доступ к спутниковому интернету для пассажиров рейса был бесплатным.

Об этом сообщает Space.

Первый рейс на самолете Boeing 777 вылетел из Дохи (Катар) в лондонский Хитроу (Великобритания) во вторник, 22 октября.

Чтобы продемонстрировать это событие, генеральный директор Qatar Airways Бадр Аль Мейер провел видеозвонок с основателем Starlink Илоном Маском во время полета.

#QatarAirways launches the world’s first Boeing 777 Starlink-equipped flight. @Starlink



We are proud to be the airline that leads the way, setting new standards in the airline industry. ✈️#QatarAirwaysStarlink pic.twitter.com/347ZnclANb — Qatar Airways (@qatarairways) October 22, 2024

«Boeing 777 является самым большим пассажирским самолетом, который сегодня оснащен Starlink», — заявили в компании.

Компания Qatar Airways планирует оснастить все свои самолеты Boeing 777 интернетом Starlink в 2025 году.

Кроме того, контракт на оснащение пассажирских самолетов Интернетом Starlink подписали авиакомпании United Airlines, Hawaiian Airlines и AirBaltic.

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