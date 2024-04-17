Пять украинских городов признаны прозрачными в условиях войны, — исследование Transparency International Ukraine Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Пять украинских городов признаны прозрачными в условиях войны, — исследование Transparency International Ukraine

Днепр, Дрогобыч, Львов, Мукачево и Тернополь признаны прозрачными в условиях войны в 2023 году согласно исследованию Transparency International Ukraine.

Об этом говорится на сайте Transparency International Ukraine.

Следовательно, статус «частично прозрачных» получили 23 города, остальные 52 — «непрозрачные».

«Несмотря на вызовы войны, городам удалось совершить определенный прогресс в 2023 году, но большинство все еще остаются непрозрачным — 65%. В 2022 году этот показатель составил 81,4%», — говорится в исследовании.

Это уже второе исследование прозрачности городских властей во время войны, в 2022 году программа исследовала 70 городов.

В 2023 году аналитики программы дополнительно оценили 10 прифронтовых муниципалитетов.

Общий уровень прозрачности 80 муниципалитетов в 2023 году несколько вырос и составляет 42,3%, тогда как в 2022 году среди 70 тогдашних городов он составлял 37,5%.

За год 14 городов улучшили свою категорию:

2 города перешли в «прозрачные»;

12 получили статус «частично прозрачных»;

30 городских советов улучшили свои уровни прозрачности на 5% и больше.

Потрясающий скачок в прозрачности города совершил Дрогобыч

Потрясающий скачок совершил Дрогобыч, который из непрозрачного в 2022 году стал прозрачным. Похожий прогресс показал и Ивано-Франковск, улучшивший свою прозрачность на 31,9%. В то же время, средний уровень прозрачности исследуемых прифронтовых городов несущественно отличался от общего уровня прозрачности муниципалитетов (39,4% и 42,3%).

Эти данные свидетельствуют о том, что города могут эффективно работать и развиваться во время военных ограничений и даже под обстрелами, а близость к фронту не препятствует прозрачности.

«Быть открытым и прозрачным городом во время полномасштабной войны непросто, но возможно. Количество вызовов для городских советов только растет — военные, экономические, демографические, психологические… И это влияет как на органы местного самоуправления, так и на граждан», — отметила руководитель программы «Прозрачные города» Олеся Коваль.

Программа разработала для городов рекомендации, которые помогут повысить их прозрачность в условиях войны и будут способствовать успешной евроинтеграции Украины:

транслировать или обнародовать в течение 24 часов записи заседаний городского совета, исполнительного комитета и постоянных комиссий;

включать горожан в состав консультативно-совещательных органов (Советы по вопросам ВПЛ, комиссий по рассмотрению заявлений о предоставлении компенсации за уничтоженное имущество и общественных комиссий по жилищным вопросам);

обнародовать перечни лиц, назначенных на должности вне конкурса;

актуализировать перечни сооружений, предназначенных для укрытия населения;

обеспечивать прозрачный учет и управление коммунальным имуществом и землей, а также полученной гуманитарной помощью;

избегать ограничения доступа к наборам данных (если другого не требуют действующие нормативно-правовые акты), обеспечивать их машиночитаемость.

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