путин потратил на войну $1 трлн за три года полномасштабного вторжения — Зеленский Сегодня 12:02

путин потратил на войну $1 трлн за три года полномасштабного вторжения — Зеленский

За три года полномасштабного вторжения владимир путин потратил $1 трлн на финансирование войны, и присоединившиеся к войне интересанты не захотят останавливаться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для CBS News

«Три страны уже втянуты в эту войну. И будут привлечены другие. Или будет привлечено больше войск из этих стран, если эту войну не остановить. В этой войне сегодня участвуют интересанты. На этом начали зарабатывать деньги северокорейцы, китайцы, иранцы. И когда война продолжается, и тратятся миллиарды, а путин уже потратили 1 триллион за три года войны, более 1 триллиона долларов на эту войну, эти страны не захотят останавливаться», — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что сегодня заводы путина работают на 100%.

«Рискуя всей Европой, путин уже производит столько оружия, сколько во всей Европе. Амбиции путина — захватить нас. Но все в мире знают. Все знают о войне и об исторических войнах. Если мы ее не остановим, она будет продолжаться», — заметил Зеленский.

Напомним, в Офисе президента сообщали , что за все время военной агрессии рф, которая началась в 2014 году, нанесенный Украине общий ущерб может достигать одного триллиона долларов.

Старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда ранее заявлял , что по состоянию на 2024 год общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабного вторжения россии, выросла на 15% и составляет $176 млрд. По информации специалиста, общая сумма прямого ущерба выросла на 15% - до $176 млрд, а оценка потребностей в восстановлении — на 8% до $524 млрд.

Украина надеется на следующий год получать внешнее финансирование и за счет «тела» обездвиженных активов россии.

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