путин не может позволить себе мир, потому что экономика рф зависит от войны, — The Telegraph — Finance.ua
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путин не может позволить себе мир, потому что экономика рф зависит от войны, — The Telegraph

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Президент США Дональд Трамп начал миссию по перезагрузке отношений с россией, пообещав, что российский диктатор владимир путин будет соблюдать условия мирного соглашения в случае его подписания. Однако экономика рф напрямую зависит от войны в Украине, пишет The Telegraph.
Отмечается, что российская экономика сильно пострадала из-за полномасштабного вторжения в Украину, на которое москве приходится тратить огромные суммы денег. Ситуацию усугубляют западные санкции, нехватка рабочей силы, высокая инфляция и рекордные процентные ставки.
В издании подчеркнули, что парадокс состоит в том, что единственным двигателем роста российской экономики в это же время остается продолжение боевых действий. Более того, националистическая антизападная пропаганда стала основой власти путина, из-за чего он не собирается завершать войну.
«Путин не хочет мира и не собирается мириться. Он наслаждается войной. Это ужасно. Но он не хочет прекращать войну», — сказал журналистам профессор Массачусетского технологического института и экс-главный экономист МВФ Саймон Джонсон.
Трамп уверен в том, что налаживание экономических связей с Украиной будет достаточным для сдерживания будущего конфликта. Однако Джонсон считает, что мирное соглашение не заставит путина отказаться от своих империалистических амбиций.
«Трамп сильно обманывает путина. Трамп хочет скорой победы. Он хочет триумфа и шоу, и путин собирается ему подыграть. Его разыгрывают», — пояснил он.
Сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр поделился, что военная экономика сейчас составляет от 8 до 10% ВВП россии.
По материалам:
УНІАН
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