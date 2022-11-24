Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают: отсутствует электричество — Finance.ua
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Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают: отсутствует электричество

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В Госпогранслужбе сообщили, что пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией пока не работают.
Об этом сообщила пресс-центр Дердпогранслужбы.
«Из-за отсутствия электропитания, оформления лиц и транспорта в пункте пропуска „Солотвино“, что на границе с Румынией, и в пунктах пропуска „Косино“ и „Звонковое“, — на границе с Венгрией, не осуществляется».
По данным Офиса президента, после массированного обстрела россиянами инфраструктуры Украины, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова были запитаны на утро четверга.
По материалам:
Економічна Правда
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