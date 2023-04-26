ПУМБ вошел в ТОП-50 лучших работодателей военного времени по версии Forbes — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ПУМБ вошел в ТОП-50 лучших работодателей военного времени по версии Forbes Сегодня 13:10 — Фондовый рынок

ПУМБ вошел в ТОП-50 лучших работодателей военного времени по версии Forbes

Издание Forbes и сайт поиска работы Work.ua в третий раз отметили лучших работодателей страны . ПУМБ удержал свое место в ТОП-50 и занял первое место среди 5 банков.

Рейтинг работодателей был составлен на основе анонимных анкет. В общей сложности было получено более 28 000 анкет. Нынешний рейтинг оказался самым масштабным за всю историю рейтингов работодателей от Forbes Ukraine.

Общая оценка работодателя состояла из 31 показателя, объединенных в девять категорий. Среди них: бренд работодателя (20 баллов), вознаграждение (20), условия труда (15), соцпакет (10), информационная открытость (10), ощущение защиты (5), возможности для развития (5), другие факторы (5) и вклад в победу (10 баллов. Оценка за этот критерий была сформирована из двух составляющих равного веса — оценок вклада в победу сотрудниками компании и экспертами). Игроки рынка труда, сотрудники и независимые эксперты высоко оценили бренд работодателя ПУМБ , вклад банка в победу и поддержку персонала во время войны. В этом году из 100 возможных баллов ПУМБ получил 69.

С первых дней войны в приоритете работы банка — сохранение бизнеса, клиентов и команды, а также помощь украинским защитникам. Так, ПУМБ инвестировал в поддержку сотрудников более 147 млн грн. Банк оказывает материальную помощь при потере или повреждении жилья, ранении работников и гибели членов их семей в результате боевых действий, в случае выезда семей с оккупированных территорий. Также банк трудоустроил в другие подразделения 140 сотрудников из отделений на временно оккупированных территориях и из зон активных боевых действий, а более 100 сотрудников прошли переквалификацию и работают в других подразделениях банка. Был создан Фонд помощи мобилизованным сотрудникам ПУМБ, Координационный центр по расселению работников, закуплены бронежилеты и реализованы другие инициативы, которые помогли и продолжают помогать и мобилизованным, и релоцированным сотрудникам банка. 40% бронированных машин ПУМБ защищают страну и доставляют гуманитарную помощь.

«Прошлый год был необычайно сложным для страны. В фокусе внимания нашего банка — сотрудники, поэтому мы делали все, чтобы сохранить рабочие места, жизнь и здоровье наших коллег, — отметила Татьяна Костюченко, заместитель Председателя Правления по работе с персоналом ПУМБ. — ПУМБ уже третий год занимает высокие позиции в рейтинге работодателей Украины и является лидером среди банков страны. Это лучшее подтверждение эффективности нашей стратегии».

ПУМБ — финансовый партнер нескольких благотворительных фондов. Банк принимает переводы без комиссии на счета благотворительных фондов для поддержки ВСУ, ТРО и волонтеров во всех дистанционных каналах и работающих отделениях. Также банк запустил собственный социальный проект «Мы одной крови» . Целью проекта является финансирование инициатив по донорству крови, закупка кровоостанавливающих средств для ВСУ, помощь экономике страны и поддержка патриотического украинского арта.

ПУМБ По материалам:

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