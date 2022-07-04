ПУМБ снижает комиссию по снятию средств с дебетных карт за границей — Finance.ua
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ПУМБ снижает комиссию по снятию средств с дебетных карт за границей

Финтех и Карты
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ПУМБ снижает комиссию по снятию средств с дебетных карт за границей
ПУМБ снижает комиссию по снятию средств с дебетных карт за границей.
С 1 июля комиссия за снятие средств с дебетных карт в банкоматах за рубежом составит 1% +1 дол. США по курсу НБУ на дату оплаты комиссии (ранее комиссия составляла 1.5% +4 дол. США).
«Мы понимаем потребности наших клиентов, которые находятся за границей и помогаем им решать ежедневные финансовые задачи. Поэтому делаем шаг на встречу и снижаем комиссию за снятие средств с дебетовых карт ПУМБ в банкоматах за границей. Кроме этого, мы продлили срок действия карт до конца 2022 года. Платите по счетам, рассчитывайтесь в магазинах, делайте переводы в ПУМБ Online, снимайте наличные деньги и совершайте другие банковские операции — дебетовые карты от ПУМБ работают 24/7 по всему миру», — комментирует Анастасия Ранчева, начальник управления пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ.
Напомним, что согласно Постановлению НБУ № 102, с 21 мая 2022 установлены новые ежемесячные лимиты на снятие наличных за рубежом с гривневых счетов, открытых в украинских банках. Так, лимит на снятие наличных средств со счета в гривне составляет до 50 тыс. грн/месяц. Лимит на снятие наличных средств со счетов в иностранной валюте составляет до 100 тыс. грн/день, но не более 600 тыс. грн/месяц.
Лимиты на снятие наличных средств в банкоматах на территории Украины составляют до 100 тыс. грн/день, но не более 600 тыс. грн/месяц. Снятие средств с дебетовых карт ПУМБ в любом банкомате Украины - без комиссии.
По материалам:
ПУМБ
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