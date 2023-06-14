ПУМБ присоединился к мегасбору Мадяра – задонатил 3 миллиона гривен на 200 дронов-камикадзе — Finance.ua
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ПУМБ присоединился к мегасбору Мадяра – задонатил 3 миллиона гривен на 200 дронов-камикадзе

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ПУМБ присоединился к мегасбору Мадяра – задонатил 3 миллиона гривен на 200 дронов-камикадзе
ПУМБ присоединился к мегасбору Мадяра – задонатил 3 миллиона гривен на 200 дронов-камикадзе
Известный аэроразведчик с позывным «Мадяр», командир группы «Птахи Мадяра», объявил беспрецедентный сбор 350 миллионов гривен на 20 000 дронов-камикадзе и 200 крыльев-ретрансляторов. ПУМБ перечислил 3 миллиона гривен на 200 дронов-камикадзе.
«Я объявляю беспрецедентный мегазбор на народные дроны. 20 тысяч народных дронов и 200 крыльев-ретрансляторов будут поставлены для обеспечения 100 подразделений ВСУ. Нам нужно собрать с вами 350 миллионов гривен. Цифра беспрецедентная. Но это эквивалент стоимости трех танков. И никакой не эквивалент стоимости жизней гражданского населения, которое сегодня ежедневно страдает от вражеских авиа- и ракетных ударов, бойцов на передовой», — сообщил Мадяр.
Первая партия, несколько тысяч дронов, уже произведена и будет отправлена в Украину сразу после завершения сбора. На 13.06.2023 собрано чуть более 150 млн грн. Сбор продлится до 14.06.2023 г. Приглашаем всех наших клиентов, друзей и партнеров присоединиться к мегазбору на странице или по ссылке.
Всего с начала войны ПУМБ направил в поддержку ВСУ, ТрО, ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, ГУР и СБУ более 90 миллионов гривен. Перечисленные средства пошли на закупку бронежилетов и шлемов, радиостанций и тепловизоров, тактических рюкзаков, одежды и обуви, коптеров и машин, лекарств и горючего. Социальный проект банка «Мы одной крови» собрал уже 4 миллиона грн на более 2 тысячи средств тактической медицины, 2 низкотемпературных морозильника для хранения плазмы крови, 4 монитора пациента для скорых парамедиков, 46 доставок крови в горячие точки (одна доставка — до тысячи спасенных жизней). Также более тысячи украинцев стали донорами в рамках инициативы.
Все будет Победа!
По материалам:
ПУМБ
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