ПУМБ продолжает поддерживать клиентов, предоставляя таможенные гарантии — Finance.ua

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ПУМБ продолжает поддерживать клиентов, предоставляя таможенные гарантии

ПУМБ предлагает юридическим лицам широкий спектр продуктов торгового финансирования, включая гарантии, адресованные Государственной таможенной службе Украины.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предоставляет бизнес-клиентам таможенные гарантии для поддержки их внешнеэкономической деятельности.

Так, с мая 2023 года сумма предоставленных банком таможенных гарантий в рамках Таможенного кодекса Украины (ТКУ) составила почти 145 миллионов гривен. Гарантии стали инструментом обеспечения обязательств юридических лиц по уплате таможенных платежей при импорте и реэкспорте товаров и способствуют развитию торговли с контрагентами из разных стран мира. Получить таможенную гарантию в ПУМБ клиенты могут в течение всего четырех часов с момента обращения в случае ранее установленого лимита финансирования.

Согласно ТКУ, ввоз и/или перемещение территорией Украины транзитом большинства товаров требует предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей. Самым удобным и выгодным способом обеспечения их уплаты является гарантия.

Среди основных преимуществ гарантии:

Отсутствие необходимости изъятия собственных средств из оборота для временного размещения на счетах таможенных органов;

Возможность снижения административных и логистических расходов;



Оптимизация процессов, связанных с процедурами при перемещении товаров через таможенную границу Украины.



Сегодня ПУМБ является одним из немногих банков на рынке, который получил аккредитацию в качестве гаранта и может предоставлять своим клиентам как индивидуальные, так и общие таможенные гарантии в соответствии с ТКУ и Конвенцией о процедуре совместного транзита.

Помимо таможенных гарантий, банк предлагает бизнес-клиентам и другие продукты в сфере документарного бизнеса на внутренних и международных рынках. С начала 2023 года ПУМБ выдал более 1100 аккредитивов и гарантий разных видов, что закрепило позиции банка среди лидеров. Достижение таких результатов стало возможным благодаря высокому уровню доверия к ПУМБ, расширению ассортимента качественных решений для клиентов и успешному сотрудничеству с иностранными банками-партнерами.

Ознакомиться с полным перечнем банковских гарантий можно по ссылке

ПУМБ По материалам:

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