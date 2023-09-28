ПУМБ продолжает поддерживать клиентов, предоставляя таможенные гарантии — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПУМБ продолжает поддерживать клиентов, предоставляя таможенные гарантии
ПУМБ предлагает юридическим лицам широкий спектр продуктов торгового финансирования, включая гарантии, адресованные Государственной таможенной службе Украины.
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предоставляет бизнес-клиентам таможенные гарантии для поддержки их внешнеэкономической деятельности.
Так, с мая 2023 года сумма предоставленных банком таможенных гарантий в рамках Таможенного кодекса Украины (ТКУ) составила почти 145 миллионов гривен. Гарантии стали инструментом обеспечения обязательств юридических лиц по уплате таможенных платежей при импорте и реэкспорте товаров и способствуют развитию торговли с контрагентами из разных стран мира. Получить таможенную гарантию в ПУМБ клиенты могут в течение всего четырех часов с момента обращения в случае ранее установленого лимита финансирования.
Согласно ТКУ, ввоз и/или перемещение территорией Украины транзитом большинства товаров требует предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей. Самым удобным и выгодным способом обеспечения их уплаты является гарантия.
Среди основных преимуществ гарантии:
- Отсутствие необходимости изъятия собственных средств из оборота для временного размещения на счетах таможенных органов;
- Возможность снижения административных и логистических расходов;
- Оптимизация процессов, связанных с процедурами при перемещении товаров через таможенную границу Украины.
Сегодня ПУМБ является одним из немногих банков на рынке, который получил аккредитацию в качестве гаранта и может предоставлять своим клиентам как индивидуальные, так и общие таможенные гарантии в соответствии с ТКУ и Конвенцией о процедуре совместного транзита.
Помимо таможенных гарантий, банк предлагает бизнес-клиентам и другие продукты в сфере документарного бизнеса на внутренних и международных рынках. С начала 2023 года ПУМБ выдал более 1100 аккредитивов и гарантий разных видов, что закрепило позиции банка среди лидеров. Достижение таких результатов стало возможным благодаря высокому уровню доверия к ПУМБ, расширению ассортимента качественных решений для клиентов и успешному сотрудничеству с иностранными банками-партнерами.
Ознакомиться с полным перечнем банковских гарантий можно по ссылке.
Поделиться новостью