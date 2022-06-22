ПУМБ повышает ставки по депозитам для физических лиц в национальной валюте — Finance.ua
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ПУМБ повышает ставки по депозитам для физических лиц в национальной валюте

Сегодня 15:33Кредит&Депозит
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С 20 июня 2022 года Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) повышает ставки по депозитам для физических лиц в национальной валюте. Доходность вкладов в гривне увеличится на 2-3% в зависимости от вида депозита и срока размещения.
Новые ставки для депозитов в национальной валюте*:
ПУМБ повышает ставки по депозитам для физических лиц в национальной валюте
Предложение актуально как для уже существующих, так и новых клиентов банка. Открыть депозит в ПУМБ можно как офлайн (в отделении), так и онлайн (в мобильном приложении ПУМБ Online). Для новых клиентов банка достаточно пройти процедуру идентификации через приложение Дія. После этого, пользователь сможет открыть и активировать виртуальную дебетовую карту всеКАРТА и получить доступ ко всем услугам банка кроме кредитования.
Еще одним бонусом депозитов от ПУМБ является программа лояльности ПУМБ (+1% годовых), действующая на большинство (кроме депозитов «Надійний» і «Скарбничка+») депозитных программ банка. Программа лояльности действует при пролонгации действующего вклада, открытии второго депозита при наличии действующего в ПУМБ, повторном размещении депозита и открытии депозита с помощью приложения ПУМБ Онлайн. По результатам 1 квартала 2022 года 80% клиентов ПУМБ стабильно продолжают свои вклады в ПУМБ
«Несмотря на войну, заинтересованность в банковских депозитах остается стабильной. В начале военной агрессии, были опасения по поводу оттока депозитов, но, к счастью этого не произошло. Комбинация высоких финансовых результатов банка, более 30 лет опыта работы в Украине и конкурентная доходность депозитов стали гарантией для наших вкладчиков, что ПУМБ сохранит и умножит их сбережения. Так, согласно нашей статистике, 80% клиентов продлевают депозитные договора, потому что считают, что депозиты это понятный и надежный инструмент, позволяющий сохранить и накопить средства. Но война несколько изменила структуру депозитного портфеля украинцев. Так, до войны вклады по требованию банков составляли менее 30% от общего объема депозитов, а сейчас их доля возросла до 35%. Соответственно, уменьшилась доля срочных депозитов — они уменьшились с 70% до 65%. То есть часть средств пошла на вклады по требованию или на карточные счета. Кроме того, стоит также отметить, что в настоящее время среди срочных вкладов наибольшей популярностью пользуются короткие депозиты сроком до трех месяцев», — комментирует Никита Малясов, руководитель отдела депозитов, Управление пассивных продуктов розничного бизнеса, Департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.
ПУМБ уже более 30 лет выполняет все обязательства перед клиентами, государством и сотрудниками и, несмотря на войну, продолжает выплачивать депозиты и другие выплаты согласно условиям договоров. Более того, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в марте-июне 2022 года, банк выплатил вкладчикам банков-банкротов более 90 млн грн и продолжает эти выплаты.
По официальным данным НБУ, ПУМБ стал ТОП-2 в перечне самых прибыльных банков с частным капиталом за 1 квартал 2022 года. Также, по данным НБУ, за 1 квартал 2022 года ПУМБ занял 2 место по объему прироста срочных депозитов физических лиц в гривне и 2 место по приросту общего объема (текущие счета и срочные депозиты) розничного депозитного портфеля в национальной валюте.
*Источник информации — данные динамики пассивов банков Украины на сайте НБУ.
По материалам: ПУМБ
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