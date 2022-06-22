ПУМБ повышает ставки по депозитам для физических лиц в национальной валюте — Finance.ua

С
20 июня 2022 года Первый Украинский
Международный Банк (ПУМБ) повышает
ставки по депозитам для физических лиц
в национальной валюте. Доходность
вкладов в гривне увеличится на 2-3% в
зависимости от вида депозита и срока
размещения.
Новые
ставки для депозитов в национальной
валюте*:
Предложение
актуально как для уже существующих, так
и новых клиентов банка. Открыть депозит
в ПУМБ можно как офлайн (в отделении),
так и онлайн (в мобильном приложении
ПУМБ Online). Для
новых клиентов банка достаточно
пройти процедуру
идентификации через
приложение Дія. После этого, пользователь
сможет открыть и активировать виртуальную
дебетовую карту всеКАРТА и получить
доступ ко всем услугам банка кроме
кредитования.
Еще
одним бонусом депозитов от ПУМБ является
программа лояльности ПУМБ (+1% годовых),
действующая на большинство (кроме
депозитов «Надійний» і «Скарбничка+»)
депозитных программ банка. Программа
лояльности действует при пролонгации
действующего вклада, открытии второго
депозита при наличии действующего в
ПУМБ, повторном размещении депозита и
открытии депозита с помощью приложения
ПУМБ
Онлайн.
По результатам 1 квартала 2022 года
80% клиентов ПУМБ стабильно продолжают
свои вклады в ПУМБ
«Несмотря
на войну, заинтересованность в банковских
депозитах остается стабильной. В начале
военной агрессии, были опасения по
поводу оттока депозитов, но, к счастью
этого не произошло. Комбинация высоких
финансовых результатов банка, более 30
лет опыта работы в Украине и конкурентная
доходность депозитов стали гарантией
для наших вкладчиков, что ПУМБ сохранит
и умножит их сбережения. Так, согласно
нашей статистике, 80% клиентов продлевают
депозитные договора, потому что считают,
что депозиты это понятный и надежный
инструмент, позволяющий сохранить и
накопить средства. Но война несколько
изменила структуру депозитного портфеля
украинцев. Так,
до
войны вклады по требованию банков
составляли менее 30% от общего объема
депозитов, а сейчас их доля возросла до
35%. Соответственно, уменьшилась доля
срочных депозитов — они уменьшились с
70% до 65%. То есть часть средств пошла на
вклады по требованию или на карточные
счета. Кроме того, стоит также отметить,
что в настоящее время среди срочных
вкладов наибольшей популярностью
пользуются короткие депозиты сроком
до трех месяцев»,
— комментирует Никита
Малясов,
руководитель отдела депозитов, Управление
пассивных продуктов розничного бизнеса,
Департамента по продуктам розничного
бизнеса ПУМБ.
ПУМБ
уже более 30 лет выполняет все обязательства
перед клиентами, государством и
сотрудниками и, несмотря на войну,
продолжает выплачивать депозиты и
другие выплаты согласно условиям
договоров. Более того, как банк-агент
Фонда гарантирования вкладов физических
лиц, в
марте-июне
2022 года, банк выплатил вкладчикам
банков-банкротов более 90
млн грн
и продолжает эти выплаты.
По
официальным
данным НБУ,
ПУМБ стал ТОП-2 в перечне самых прибыльных
банков с частным капиталом за 1 квартал
2022 года. Также, по
данным НБУ, за 1 квартал 2022 года ПУМБ
занял 2 место по объему прироста срочных
депозитов физических лиц в гривне и 2
место по приросту общего объема (текущие
счета и срочные депозиты) розничного
депозитного портфеля в национальной
валюте.
*Источник
информации
—
данные
динамики
пассивов
банков
Украины
на сайте
НБУ.