ПУМБ подписал меморандум о льготном кредитовании возобновления энергетической инфраструктуры Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

ПУМБ подписал меморандум о льготном кредитовании возобновления энергетической инфраструктуры Украины

Кредит&Депозит
17
ПУМБ подписал меморандум о льготном кредитовании возобновления энергетической инфраструктуры Украины
ПУМБ подписал меморандум о льготном кредитовании возобновления энергетической инфраструктуры Украины
25 июня ПУМБ и еще 16 крупнейших банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Событие произошло в рамках Банковского форума «Экономическая правда». Целью этого документа является помочь нашей стране быстро восстанавливать энергетические мощности, разрушенные в результате агрессии врага. Как социально ответственный и крупнейший украинский банк с частным капиталом ПУМБ присоединился к этой важной инициативе.
«Это уникальное событие для украинского банковского сектора, когда банки конкуренты, государственные, частные и международные, объединяются для достижения общей и столь важной цели. Сейчас энергетический сектор Украины, это место куда метит враг и мы должны все сплотиться, чтобы обезопасить его и предоставить силы на восстановление» — прокомментировал подписание меморандума Председатель Правления ПУМБ, Сергей Черненко.
Согласно тексту меморандума, банки-подписанты обязуются прилагать усилия по организации доступного кредитования для предпринимателей, реализующих проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости страны.
К подписанию совместного меморандума присоединились 17 крупнейших банков Украины: ПУМБ, Райффайзен Банк, А-Банк, УКРСИББАНК, ОТП Банк, МТБ банк, Банк Кредит МКБ, Правэкс-Банк, ПриватБанк, Глобус Банк. Чистые активы этих банков по состоянию на 1 мая 2024 составили более 83% от общих активов всей банковской системы Украины.
Подача заявок по льготному кредитованию в направлении энергетики может производиться в любом отделении банков-подписантов или с помощью других каналов, такая заявка будет рассматриваться в приоритетном порядке. Сумма кредита в зависимости от сегмента может составлять от 500 тыс. евро, до 25 млн евро.
Финансировать будут, в частности, проекты по строительству солнечных, ветровых, биогазовых станций, биомассы, газотурбинных и газопоршневых электростанций, промышленные аккумуляторные батареи, высокоманевренные, накапливаемые, когенерации и т. д. Для ФЛП и малого бизнеса — энерго двери или окна, солнечные панели и т. д. Срок кредита будет составлять до 5−7 лет.
По материалам:
ПУМБ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.