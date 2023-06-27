ПУМБ поддерживает предпринимателей Херсонщины: плата за ежемесячное обслуживание и пользование POS-терминалами отменена на три месяца — Finance.ua
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ПУМБ поддерживает предпринимателей Херсонщины: плата за ежемесячное обслуживание и пользование POS-терминалами отменена на три месяца

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ПУМБ поддерживает предпринимателей Херсонщины: плата за ежемесячное обслуживание и пользование POS-терминалами отменена на три месяца
ПУМБ поддерживает предпринимателей Херсонщины: плата за ежемесячное обслуживание и пользование POS-терминалами отменена на три месяца
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) не может стоять в стороне тех событий, которые сегодня переживает Херсонщина, поэтому решил поддержать клиентов банка, которые продолжают вести свою деятельность на территории, где возникла экологическая и социальная катастрофа.
Так, независимо от типа тарифного пакета, в период с июня и до конца августа предпринимателям отменена плата за ежемесячное обслуживание.
Клиенты же, которые пользуются эквайринговыми услугами банка, не будут платить ежемесячную комиссию за использование POS-терминалов в течение трех месяцев, начиная с 1 июля.
Банк рассчитывает, что такая поддержка позволит клиентам сосредоточиться на собственном деле и нормализации своей деятельности в регионе.
«Мы всем сердцем переживаем за нашу Херсонщину и всех ее жителей, которые сегодня столкнулись с последствиями ужасной экологической катастрофы. В моменты таких испытаний мы должны быть сплоченными и поддерживать друг друга любым способом. Как банк, мы уже присоединились к ряду гуманитарных инициатив в помощь населению. Не можем быть безразличными и к нашим клиентам-предпринимателям, которые мужественно продолжают свою деятельность в таких условиях», — отмечает Заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу ПУМБ Сергей Магдыч.
Напомним, что еще в начале июня ПУМБ выделил 7 млн ​​грн в помощь Херсонщине, из которых 5 млн грн направлены на помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС и 2 млн грн — на спасение животных.
По материалам:
ПУМБ
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