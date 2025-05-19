ПУМБ первым предоставил банковскую гарантию для участия в аукционе по продаже электроэнергии на Украинской энергетической бирже — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ ПУМБ первым предоставил банковскую гарантию для участия в аукционе по продаже электроэнергии на Украинской энергетической бирже Сегодня 17:05

ПУМБ первым предоставил банковскую гарантию для участия в аукционе по продаже электроэнергии на Украинской энергетической бирже

ПУМБ стал первым банком в Украине, выпустившим банковскую гарантию для обеспечения участия клиента в аукционе по продаже электрической энергии, проводимой на платформе Украинской энергетической биржи (ООО «УЭБ»).

Сегодня на таких аукционах до 50% суммы гарантийного взноса, обеспечивающего выполнение обязательств покупателя по двустороннему договору купли-продажи, может быть предоставлена ​​в виде банковской гарантии.

Этот инструмент призван повысить надежность выполнения заключенных договоров и снизить риски для генерирующих компаний. Покупатели, в свою очередь, получают возможность более эффективно управлять своими финансами, не отвлекая весь объем средств из обращения.

Банковские гарантии принимаются исключительно от банковских учреждений, прошедших аккредитацию в соответствии с требованиями Регламента организации и проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии на ООО «УЭБ». ПУМБ не только одним из первых получил статус аккредитованного банка, но и стал первым в Украине, фактически предоставившим такую ​​гарантию для аукциона по продаже электроэнергии.

Банк провел комплексную подготовительную работу, чтобы предоставить участникам рынка возможность полноценно воспользоваться новым механизмом обеспечения выполнения своих обязательств по заключенным соглашениям.

Напомним, что Украинская энергетическая биржа (ООО «УЭБ») является товарной биржей, являющейся организатором электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам, а также является организатором биржевых торгов на рынках природного газа и других биржевых товаров.

По состоянию на 01.04.2025 ПУМБ входит в ТОП-3 банков Украины по размеру портфеля банковских гарантий и продолжает развивать это направление. Общий объем гарантий составляет 8,9 млрд грн — это самый высокий показатель за все время работы банка с гарантийными инструментами.

ПУМБ предоставляет широкий спектр банковских гарантий: тендерные, гарантии исполнения договора, возврат аванса, платежные, таможенные, обеспечение кредита, исполнение гарантийных обязательств и т. д. В случае необходимости банк подтверждает свои обязательства по документарным инструментам через разветвленную сеть иностранных банков-партнеров.

ПУМБ По материалам:

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