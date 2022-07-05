Публичные служащие вывезли через границу незаконно полученные наличные деньги на $5 миллионов — НАПК — Finance.ua
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Публичные служащие вывезли через границу незаконно полученные наличные деньги на $5 миллионов — НАПК

Криминал
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Публичные служащие вывезли через границу незаконно полученные наличные деньги на $5 миллионов — НАПК
Публичные служащие вывезли через границу незаконно полученные наличные деньги на $5 миллионов — НАПК
Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило факты вывоза через границу публичными служащими незаконно полученной наличности на сумму почти 5 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«НАПК проводит мониторинг возможного вывоза публичными служащими и членами их семей незаконно полученной наличности при пересечении государственной границы», — сказано в сообщении.

Результаты мониторинга

По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу около 5 млн долл. США и 100 тыс. евро публичными служащими и членами их семей, не имевших законных источников получения указанных активов.
Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы.
В результате изучения материалов, полученных в ходе мониторинга образа жизни, органы досудебного расследования начали три уголовных производства по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как проводится мониторинг

НАПК получает информацию о крупных суммах наличных, которые обнаруживаются на границе. Далее Агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей.
Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни.
Его цель — установить, соответствует ли уровень жизни публичного служащего имеющимся у него и членам семьи имуществу и полученным им доходам согласно декларации.

Мошенничество при обмене валют

По материалам:
Finance.ua
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