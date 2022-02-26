ПриватБанк ввел каникулы по всем кредитным картам. — Finance.ua

ПриватБанк ввел каникулы по всем кредитным картам.

Сегодня 13:04 — Финтех и Карты

В ПриватБанке сообщили о введении кредитных каникул для физических лиц по всем кредитным картам.

Кредитные каникулы начнут действовать с 1 марта 2022 года. Все клиенты-владельцы кредитных карт будут переведены на этот режим автоматически.

«Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа; действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карта Универсальная, Карта Универсальная Gold и премиальными картами», — сообщили в банке.

Также кредитные каникулы будут действовать для карт, которые имели просрочку обязательств сроком до 90 дней включительно. Клиенты банка могут вносить средства на свои карты в течение каникул по собственному желанию.

Подробные условия работы режима кредитных каникул банк планирует разослать клиентам через Приват24, а также разместить на официальном сайте.

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