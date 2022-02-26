ПриватБанк ввел каникулы по всем кредитным картам. — Finance.ua

В ПриватБанке сообщили о введении кредитных каникул для физических лиц по всем кредитным картам.
Кредитные каникулы начнут действовать с 1 марта 2022 года. Все клиенты-владельцы кредитных карт будут переведены на этот режим автоматически.
«Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа; действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карта Универсальная, Карта Универсальная Gold и премиальными картами», — сообщили в банке.
Также кредитные каникулы будут действовать для карт, которые имели просрочку обязательств сроком до 90 дней включительно. Клиенты банка могут вносить средства на свои карты в течение каникул по собственному желанию.
Подробные условия работы режима кредитных каникул банк планирует разослать клиентам через Приват24, а также разместить на официальном сайте.