ПриватБанк временно приостановит операции с карточками: банкоматы и терминалы тоже не будут работать — Finance.ua

ПриватБанк временно приостановит операции с карточками: банкоматы и терминалы тоже не будут работать Сегодня 17:28 — Финтех и Карты

ПриватБанк временно приостановит операции с карточками: банкоматы и терминалы тоже не будут работать

В ночь на 18 июня с 00:30 до 06:00 ПриватБанк будет проводить регламентные работы процессингового центра, поэтому все операции с картами будут на паузе.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

«В ночь на 18 июня 2023 года ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы повысить качество и безопасность платежей картами», — говорится в сообщении.

Как отмечается, также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

«Обычно банк проводит работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ», — комментируют в банке.

Справка Finance.ua:

клиенты ПриватБанка производят в среднем 28 миллионов платежей и других операций с карточками в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно.

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