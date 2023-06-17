ПриватБанк временно приостановит операции с карточками: банкоматы и терминалы тоже не будут работать — Finance.ua
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ПриватБанк временно приостановит операции с карточками: банкоматы и терминалы тоже не будут работать

Финтех и Карты
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ПриватБанк временно приостановит операции с карточками: банкоматы и терминалы тоже не будут работать
ПриватБанк временно приостановит операции с карточками: банкоматы и терминалы тоже не будут работать
В ночь на 18 июня с 00:30 до 06:00 ПриватБанк будет проводить регламентные работы процессингового центра, поэтому все операции с картами будут на паузе.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
«В ночь на 18 июня 2023 года ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы повысить качество и безопасность платежей картами», — говорится в сообщении.
Как отмечается, также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.
«Обычно банк проводит работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ», — комментируют в банке.

Справка Finance.ua:

  • клиенты ПриватБанка производят в среднем 28 миллионов платежей и других операций с карточками в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно.
По материалам:
Finance.ua
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