Пройдите опрос по медицинскому страхованию — получайте подарки — Finance.ua
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Пройдите опрос по медицинскому страхованию — получайте подарки

Страхование
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Пройдите опрос по медицинскому страхованию — получайте подарки
Пройдите опрос по медицинскому страхованию — получайте подарки
Finance.ua всегда предлагает важные и нужные для украинцев страховые продукты, дополняя их удобным сервисом.
Самое важное в жизни каждого человека — это его здоровье, поэтому мы приступили к разработке страхования здоровья, чтобы вы могли легко сравнивать, выбирать и быстро покупать такое страхование онлайн.
Мы ценим мнения и пожелания наших клиентов, поэтому обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам лучше понять, какие услуги вы хотели бы получить в своем медицинском страховании пройдя краткий опрос на 10 вопросов.
Опрос можно пройти за 5 минут, а в подарок мы отправим вам скидку 5% на медицинское страхование для вас и ваших родных и все бонусы с нашей программы лояльности. 🥰

Пройти опрос

По материалам:
Finance.ua
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