Прототип первого компьютера Apple выставили на аукцион — Finance.ua

Прототип первого компьютера Apple выставили на аукцион Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Прототип первого компьютера Apple, созданный основателями компании Стивом Джобсом и Стивом Возняком, был выставлен на аукцион в RR Auction.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Аукцион будет завершен 18 августа. Отмечается, что прототип имеет незначительные повреждения. Так, на нем можно найти «трещину, идущую от области, прилегающей к блоку питания» устройства. Эксперты полагают, что окончательная цена на гаджет может составить около 500 тысяч долларов.

Оригинальный персональный компьютер Apple-1 был вручную спаян Возняком в 1976 году. По данным издания, он был создан после получения первого крупного заказа Джобса и Возняка. Тогда основатели компании продемонстрировали устройство владельцу компьютерного магазина Полу Терреллу.

Business Insider По материалам:

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