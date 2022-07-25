Прототип первого компьютера Apple выставили на аукцион — Finance.ua
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Прототип первого компьютера Apple выставили на аукцион

Фондовый рынок
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Прототип первого компьютера Apple, созданный основателями компании Стивом Джобсом и Стивом Возняком, был выставлен на аукцион в RR Auction.
Об этом сообщает издание Business Insider.
Аукцион будет завершен 18 августа. Отмечается, что прототип имеет незначительные повреждения. Так, на нем можно найти «трещину, идущую от области, прилегающей к блоку питания» устройства. Эксперты полагают, что окончательная цена на гаджет может составить около 500 тысяч долларов.
Прототип первого компьютера Apple выставили на аукцион
Оригинальный персональный компьютер Apple-1 был вручную спаян Возняком в 1976 году. По данным издания, он был создан после получения первого крупного заказа Джобса и Возняка. Тогда основатели компании продемонстрировали устройство владельцу компьютерного магазина Полу Терреллу.
По материалам:
Business Insider
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