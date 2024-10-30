Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото) — Finance.ua
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Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото)

Технологии&Авто
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Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото)
Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото)
На автошоу в Саудовской Аравии представили новый MG RX9. Большой семейный кроссовер поступит в продажу к концу года.
Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.
Новый MG RX9 станет флагманским кроссовером марки и станет «глобальной» моделью — уже подтверждено, что ее будут продавать в странах Азии и Латинской Америки, а также Австралии.
Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото)
Кроссовер MG RX9 отличается раздутыми крыльями, высокой оконной линией и широкой радиаторной решеткой. Продолговатые фары дополнены тонкими ходовыми огнями, а дверные ручки сделаны выдвижными. Фонари соединены диодной полосой.
Размеры MG RX9 2025:
  • длина — 4983 мм;
  • ширина — 1967 мм;
  • высота — 1786 мм;
  • колесная база — 2915 мм.
Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото)
В салоне MG RX9 на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, хотя в отдельных странах за доплату будет предложен еще и третий экран для переднего пассажира.
На трех рядах кресел поместятся семь. Передние сиденья разделены высокой консолью и дополнены электроприводом, подогревом и вентиляцией.
Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото)
Кроме того, комплектация MG RX9 включает в себя 21-дюймовые диски, панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку смартфонов. Также установлены адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, удержание в полосе движения и контроль «слепых» зон.
Кроссовер MG RX9 оснащен 2,0-литровым 204-сильным турбомотором и 9-ступенчатым автоматом. Привод может быть передним или полным.
По материалам:
Фокус
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