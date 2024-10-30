Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото) — Finance.ua

Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото) Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото)

На автошоу в Саудовской Аравии представили новый MG RX9. Большой семейный кроссовер поступит в продажу к концу года.

Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Новый MG RX9 станет флагманским кроссовером марки и станет «глобальной» моделью — уже подтверждено, что ее будут продавать в странах Азии и Латинской Америки, а также Австралии.

Кроссовер MG RX9 отличается раздутыми крыльями, высокой оконной линией и широкой радиаторной решеткой. Продолговатые фары дополнены тонкими ходовыми огнями, а дверные ручки сделаны выдвижными. Фонари соединены диодной полосой.

Размеры MG RX9 2025:

длина — 4983 мм;

ширина — 1967 мм;

высота — 1786 мм;

колесная база — 2915 мм.

В салоне MG RX9 на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, хотя в отдельных странах за доплату будет предложен еще и третий экран для переднего пассажира.

На трех рядах кресел поместятся семь. Передние сиденья разделены высокой консолью и дополнены электроприводом, подогревом и вентиляцией.

Кроме того, комплектация MG RX9 включает в себя 21-дюймовые диски, панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку смартфонов. Также установлены адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, удержание в полосе движения и контроль «слепых» зон.

Кроссовер MG RX9 оснащен 2,0-литровым 204-сильным турбомотором и 9-ступенчатым автоматом. Привод может быть передним или полным.

Фокус По материалам:

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