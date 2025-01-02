Прошлый год был самым сложным для энергосистемы с начала войны, — Галущенко — Finance.ua
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Прошлый год был самым сложным для энергосистемы с начала войны, — Галущенко

Энергетика
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Прошлый год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны. В 2024 году враг начал обстрелы еще с марта месяца.
Об этом рассказывает глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.
«Это действительно был самый сложный год (2024-й. — Ред.). Потому что, если даже анализировать те удары, которые были в 2022 и 2023 годах, то они (россияне. — Ред.) там начинали, например, с 10 октября массированные удары. В 2024-м — намного заранее, с марта месяца», — заявил Галущенко.
По словам главы ведомства, разрушения в результате ударов по энергетике были очень большими и в целом гораздо больше, чем в предыдущие годы. В частности, изменился характер ударов, сложность и оружие, которое использует враг.

Обстрелы энергетики Украины

Сегодня энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 13 массированных обстрелов россиян в 2024 году. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. В том же числе, осенью и в начале зимы из-за атак россиян в ряде областей возвращали графики отключений энергоснабжения.
Так или иначе, враг продолжает совершать воздушные атаки против Украины. Например, в ночь на 2 января россия запустила против Украины 72 беспилотника. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 47 из них.
По материалам:
РБК-Україна
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