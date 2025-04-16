Прошлой зимой было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульных котельных — Шмыгаль — Finance.ua
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Прошлой зимой было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульных котельных — Шмыгаль

Казна и Политика
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что прошлой зимой было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульных котельных общей мощностью 268 МВт. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание правительства.
«Прошлой зимой было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульных котельных общей мощностью 268 МВт. В 2025 году планируем установить еще 420 установок и котельных, прежде всего в прифронтовых регионах», — пояснил премьер.
В правительстве также сообщили, что бизнес и граждане активно используют энергетические кредиты для установки газопоршневых, когенерационных установок, ветряков, солнечных панелей и генераторов.
За 10 месяцев реализации программы бизнес получил более 10 млрд грн, что позволит установить почти 640 МВт мощности.
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии на фоне потепления падает, соответствуя сезонным показателям. Но пользоваться мощными электроприборами следует в период продуктивной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 18:00.
Шмыгаль сообщил, что правительство Украины заключило три соглашения, согласно которым Европейский инвестиционный банк выделит нашему государству 300 миллионов евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры.
По материалам:
УНН
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