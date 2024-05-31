Прокуроры направили в суд 20 обвинительных актов по фактам хищения украинского зерна россией — Finance.ua

Прокуроры направили в суд 20 обвинительных актов по фактам хищения украинского зерна россией
За время полномасштабного вторжения россия похитила и уничтожила украинского зерна и другой агропродукции на миллиарды долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
«В настоящее время россия похитила с оккупированных территорий Украины более 1 700 тонн украинской агропродукции и продолжает уничтожать сельскохозяйственную инфраструктуру.
Чтобы отследить похищенную агропродукцию и привлечь причастных к уголовной ответственности, украинские прокуроры получили приказы на арест более 20 судов, направили запросы на взаимную правовую помощь и направили в суд 20 обвинительных актов", — рассказал заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий во время Украинской зерновой конференции.
По его словам, расследование существенно усложняется тем, что россия скрывает украинское происхождение агропродукции, а необходимые документы и свидетели находятся на оккупированных территориях или в самой россии. Поэтому Офис Генерального прокурора призывает международных партнеров, агротрейдеров и общественные организации помогать отслеживать международный поток похищенной украинской агропродукции и финансирование этих незаконных продаж.
Напомним, объемы украденного россией украинского зерна оцениваются в 1 млрд долларов.
Поделиться новостью