Прокуратура вернула столичной общине нежилое здание стоимостью более 159 млн гривен — Finance.ua
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Прокуратура вернула столичной общине нежилое здание стоимостью более 159 млн гривен

Казна и Политика
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Прокуратура вернула столичной общине нежилое здание стоимостью более 159 млн гривен
Прокуратура вернула столичной общине нежилое здание стоимостью более 159 млн гривен
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Днепровской окружной прокуратуры Киева и отменил незаконную государственную регистрацию права собственности на нежилое здание по проспекту Павла Тычины в Киеве.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году право собственности на часть двухэтажного нежилого здания площадью 2840 кв. м. зарегистрировано за юридическим лицом на основании поддельного свидетельства о праве собственности.
В дальнейшем злоумышленники включили указанное нежилое здание в уставный капитал другого юридического лица с целью продажи.
Учитывая указанные нарушения и с целью защиты интересов территориальной общины, окружная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд для отмены незаконной регистрации права собственности на указанное здание, удовлетворенное судом.
Кроме того, по факту незаконной регистрации права собственности на имущество общества расследуется уголовное производство.
В целях недопущения дальнейших незаконных действий на помещение наложен арест. Следствие продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Судебно-юридична газета
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