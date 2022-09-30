Прокуратура вернула столичной общине нежилое здание стоимостью более 159 млн гривен — Finance.ua

Прокуратура вернула столичной общине нежилое здание стоимостью более 159 млн гривен
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Днепровской окружной прокуратуры Киева и отменил незаконную государственную регистрацию права собственности на нежилое здание по проспекту Павла Тычины в Киеве.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году право собственности на часть двухэтажного нежилого здания площадью 2840 кв. м. зарегистрировано за юридическим лицом на основании поддельного свидетельства о праве собственности.
В дальнейшем злоумышленники включили указанное нежилое здание в уставный капитал другого юридического лица с целью продажи.
Учитывая указанные нарушения и с целью защиты интересов территориальной общины, окружная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд для отмены незаконной регистрации права собственности на указанное здание, удовлетворенное судом.
Кроме того, по факту незаконной регистрации права собственности на имущество общества расследуется уголовное производство.
В целях недопущения дальнейших незаконных действий на помещение наложен арест. Следствие продолжается.
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