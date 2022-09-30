Прокуратура вернула столичной общине нежилое здание стоимостью более 159 млн гривен — Finance.ua

Прокуратура вернула столичной общине нежилое здание стоимостью более 159 млн гривен Сегодня 19:34 — Казна и Политика

Прокуратура вернула столичной общине нежилое здание стоимостью более 159 млн гривен

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Днепровской окружной прокуратуры Киева и отменил незаконную государственную регистрацию права собственности на нежилое здание по проспекту Павла Тычины в Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году право собственности на часть двухэтажного нежилого здания площадью 2840 кв. м. зарегистрировано за юридическим лицом на основании поддельного свидетельства о праве собственности.

В дальнейшем злоумышленники включили указанное нежилое здание в уставный капитал другого юридического лица с целью продажи.

Учитывая указанные нарушения и с целью защиты интересов территориальной общины, окружная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд для отмены незаконной регистрации права собственности на указанное здание, удовлетворенное судом.

Кроме того, по факту незаконной регистрации права собственности на имущество общества расследуется уголовное производство.

В целях недопущения дальнейших незаконных действий на помещение наложен арест. Следствие продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.