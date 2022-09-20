Прокуратура передала в пользу ВСУ около 500 млн гривен арестованных средств коллаборанта — Finance.ua

Прокуратура передала в пользу ВСУ около 500 млн гривен арестованных средств коллаборанта Сегодня 17:21 — Криминал

Подольской окружной прокуратурой Киева в рамках расследования уголовного производства передано в пользу Вооруженных сил Украины 500 млн грн коллаборанта.

Об этом сообщила Киевская прокуратура.

Следствием установлено, что основатель одного из украинских сельскохозяйственных обществ во взаимодействии с представителями незаконно созданных оккупационных органов власти в т.н. ЛНР осуществил перерегистрацию общества в регистрационных и налоговых органах оккупационных властей.

В дальнейшем фигурант пытался вывести средства с подконтрольных счетов, размещенных в одном из банков Украины.

В рамках следствия банковские счета общества и его учредителя арестованы, а средства, размещенные на них, в размере около 500 млн грн переданы в пользу Вооруженных сил Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по фактам присвоения имущества и коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) по материалам Центрального аппарата СБ Украины.

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