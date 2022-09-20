Прокуратура передала в пользу ВСУ около 500 млн гривен арестованных средств коллаборанта — Finance.ua

Прокуратура передала в пользу ВСУ около 500 млн гривен арестованных средств коллаборанта
Подольской окружной прокуратурой Киева в рамках расследования уголовного производства передано в пользу Вооруженных сил Украины 500 млн грн коллаборанта.
Об этом сообщила Киевская прокуратура.
Следствием установлено, что основатель одного из украинских сельскохозяйственных обществ во взаимодействии с представителями незаконно созданных оккупационных органов власти в т.н. ЛНР осуществил перерегистрацию общества в регистрационных и налоговых органах оккупационных властей.
В дальнейшем фигурант пытался вывести средства с подконтрольных счетов, размещенных в одном из банков Украины.
В рамках следствия банковские счета общества и его учредителя арестованы, а средства, размещенные на них, в размере около 500 млн грн переданы в пользу Вооруженных сил Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по фактам присвоения имущества и коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) по материалам Центрального аппарата СБ Украины.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью