ПроКредит Банк получил от ЕБРР €20 миллионов для поддержки украинского бизнеса — Finance.ua
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ПроКредит Банк получил от ЕБРР €20 миллионов для поддержки украинского бизнеса

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил ПроКредит Банк Украина кредит на €20 миллионов для поддержки бизнеса. Денежные средства пойдут на среднесрочное финансирование частных компаний, в первую очередь малого и среднего предпринимательства (МСП).
Кроме обеспечения оборотного капитала и инвестиций для предпринимателей, кредит будет способствовать сохранению рабочих мест и стабильности бизнес-процессов в условиях развязанной россией войны и связанных с ней экономических вызовов.
Эта инициатива также поможет укрепить банковский сектор Украины, учитывая, что доступ к среднесрочному финансированию в национальной валюте все еще ограничен. 30% кредитов, выданных за счет этих средств, будут направлены на поддержание устойчивого развития и внедрения зеленых технологий.
Финансирование сопровождается субсидией до 10% на процентную ставку, предоставляемую Европейским Союзом в рамках инициативы EU4Business.
ПроКредит Банк — один из ключевых партнеров ЕБРР в Украине. Благодаря ориентации на МСП, составляющие более 98% его клиентов, банк играет немаловажную роль в обеспечении частного сектора доступом к финансированию.
В сотрудничестве с ЕБРР он уже направил более 235 миллионов евро на развитие украинских предприятий, в частности 165 миллионов евро в рамках программ по распределению рисков. Кроме того, недавно банк заключил соглашение на 10 миллионов евро в рамках Программы содействия торговле ЕБРР.
ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор Украины, с начала войны выделил более 5,4 миллиарда евро на поддержку страны. Его деятельность направлена ​​на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, восстановление критически важной инфраструктуры, поддержку частного сектора и международной торговли.
По материалам:
ПроКредит Банк
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