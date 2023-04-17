Производство стали в Украине демонстрирует первые признаки восстановления, — Bloomberg 17.04.2023, 01:14 — Казна и Политика

Производство стали в Украине демонстрирует первые признаки восстановления, — Bloomberg

В последние месяцы украинская сталелитейная промышленность начала постепенно восстанавливаться. Производство стали в Украине в прошлом месяце продемонстрировало рост на 13%.

Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом, в марте 2023 года производство увеличилось вдвое по сравнению с показателем за аналогичный месяц в прошлом году, то есть в первые дни начала полномасштабной войны.

«Производство стали в Украине достигло максимума за 13 месяцев, что является первым признаком восстановления промышленности после глубокого падения, вызванного вторжением рф», — пишет издание.

Данные Гостаможни показывают , что украинские металлургические компании за январь-март 2023 года экспортировали почти 450 000 тонн чугуна на общую сумму 116 млн. В денежном выражении выручка металлургов по сравнению с прошлогодним показателем за первый квартал упала на 21,7%, однако в наступательном выраженные увеличились на 2%.

За 2022 год украинское промышленное производство обвалилось на 37%. Стремительное снижение индекса промпроизводства произошло в период с марта по май, падение составило 30,5%. Ухудшение фиксировалось также и в период интенсивных массированных ракетных атак россии по энергетической инфраструктуре Украины в октябре-декабре.

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